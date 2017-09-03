Dünya markası oluruz

Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketinin 46’sını Türkler oluşturuyor. Türk müteahhitlik şirketleri yurt dışında tamamladıkları projeler ile adlarından sıkça söz ettiriyor. Ancak iç piyasada yabancıya yapılan gayrimenkul satışları istenilen seviyede değil. Hükümetin ‘yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı’ vermesi, son açıklanan satış rakamlarına olumlu yansısa da halen Avrupa’daki rakamlara ulaşabilmiş değiliz. Sektörün önemli oyuncularından DAP YAPI’nın patronu Ziya Yılmaz’ın bu konudaki önerisi dikkat çekici… “Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak fonuyla, TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun katılımlarıyla oluşacak büyük bir yapıya önemli proje geliştirici şirketler de dahil olarak güç birliğine gidilse, yurt çapında bir kampanya organize edilebilir” diyen Yılmaz, bu sayede yıllık satışların 12-15 milyar dolarlık banda oturabileceğini söylüyor…

DAP Yapı’nın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Sektöre nasıl girdiniz?

İlk projemiz Şelale Evleri oldu. Kağıthane’nin ilk markalı konutları olan Şelale Evleri, ilçenin tanınmasında önemli rol üstlenmiş ve yıldızını parlatmıştır.

Daha sonra Ümraniye ve Dragos’ta Şelale konseptini Space, Village, Premium ve Crown ile sürdürdük. Çekmeköy’de inşa ettiğimiz Centro Futura’nın ardından Dragos Royal Towers’ı hayata geçirdiğimizde artık tanınan bir markaydık. Söz konusu proje sadece Dragos’la anılmakla kalmayıp, şehrin siluetini değiştiren eserlerden biri kabul edilerek DAP YAPI’nın ününü yurt dışına taşıdı.

Büyüme süreci, markalı konut üretme aşaması nasıl gerçekleşti?

Her ismi marka yapamıyorsunuz. Özellikle markası yapmak istiyorsanız çok daha profesyonel bakmak gerekiyor. Türkiye’de orijinal tasarımları olan, gelecek nesillere kalacak ve değerini uzun yıllar boyunca koruyacak binalar inşa etmek istedim. Ürettiğimiz tüm projeler önce benim zihnimde şekillendi, sonra da işinin ehli mimarlar tarafından çizilerek hayata geçirildi. DAP projelerinin hiç biri standart konut kategorisinde değerlendirilemez, özellikli ve niteliklidir, orijinalliğiyle hemen göze çarpar. Projelerimiz uluslararası platformlarda ödüller kazanıyor. Sadece yurt içinden değil yurt dışında da birçok ülkeden alıcı ve yatırımcılardan talep görüyor. Uzun yıllardır sektördeyiz. Projelerimiz Türkiye’de inşaat sektörünün bir nevi gelişim sembolüdür. Geleceğin binalarını inşa ediyoruz. Orijinal tasarımlarıyla dikkat çeken, farklı mimarileriyle öne çıkan, şehre katma değer sağlayan DAP YAPI projeleri üstün nitelikleriyle sektöre yön veriyor. Bir binayı inşa ederken tasarım prensiplerinin doğru konulmuş, detaylarının doğru çözülmüş olması ve doğru malzemelerin kullanılması lazım.

Bugüne kadar kaç proje gerçekleşti, kaç konut teslimatı yaptınız?

DAP Yapı markasıyla binlerce konut, rezidans, ofis, home office, butik çarşı ve mağazalar ürettik. Son dönem projelerimizde ise AVM, otel, özel hastane, özel okul ve cami gibi donatıların inşasını da gerçekleştiriyoruz. Projelerimizde on binlerce insan yaşıyor ve çalışıyor.

Yeni yatırım planlarınız neler?

Geçtiğimiz yıl Adam Kule ve ardından Taksim Petek projelerimizi duyurmuştuk. Bu yılda Validebağ Konakları ve İzmir’de olmak üzere yeni projelere imza attık. DAP Holding olarak ülkemize güveniyor ve ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Kartal, Maslak, Beykoz, Validebağ gibi ilçelerde geliştireceğimiz projelere ek olarak İzmir’de yeni bir projeye başladık. Pendik’i ise 2018’e yetiştirmeye çalışıyoruz. O da içinde okulu, hastanesi olan 3.500 konutluk devasa bir proje olacak.

Ülkemizin göz bebeği olan İzmir’in Bornova bölgesinde, Atatürk Stadyumu’nun yanında mimarisi ve DAP Yapı kalitesiyle İzmir’in güzelliğine yaraşır bir projeye başlıyoruz. Ön talep toplamaya başladığımız projemizde 13 bin 500 talep aldık. İzmir’in yerel mimari geleneğine uyumlu bir tasarım gözettik. 30’ar katlı iki kuleden oluşan, farklı daire alternatiflerinin yer alacağı ve her biri balkonlu projemizi Ekim ayında tüm detaylarıyla paylaşacağız.

Sektörde beklentiler ne yönde, yeni neler yapılabilir?

Yabancıya konut satışında potansiyelimizin daha fazla olduğunu düşünüyorum. ABD, İngiltere, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yabancılara çok ciddi gayrimenkul satışları yapılıyor. Devletimizin himayesinde, özel sektörün de katılımıyla çok daha büyük satış rakamlarına ulaşmak mümkün. Bunu, milli bir politika haline getirmek gerekiyor. Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak fonuyla, TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun katılımlarıyla oluşacak büyük bir yapıya önemli proje geliştirici şirketler de dahil olarak güç birliğine gidilse, yurt çapında bir kampanya organize edilebilir. 30-40 ülkede ülkemizi tanıtan, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’yi tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkaran lobi çalışmaları yapılsa, 3-4 yıl sonra 12-15 milyar dolarlık satış rakamları yakalanabilir. Bu para, kentsel dönüşüm için önemli bir kaynak oluşturabilir.