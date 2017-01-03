Dünya ticaretindeki payımız rekor kırdı

Gümrük Bakanlığı’nın ardından TİM de ihracat rakamlarını dün duyurdu. Buna göre Türkiye’nin aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 artarak 12 milyar 817 milyon dolara ulaştı. 2016 yılı ihracatı ise bir önceki seneye kıyasla yüzde 0.8 gerileyerek 142 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katıldığı basın toplantısında verilen bilgiye göre tüm dünya ticaretinde yüzde 4 düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye konumunu korumayı başarırken dünya ticaretinden aldığı payda ise rekor kırdı. Türkiye’nin ihracatının dünya ticaretinden aldığı pay 2015 yılında yüzde 0.87 iken geçen yıl yüzde 0.89’a çıktı. Bu dönemde Rusya’nın ihracatı yüzde 22, İngiltere’nin yüzde 12.4 düştü.

DÜŞTÜK AMA BİR SORUN!

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 2015 yılında dünyada ihracatın kıymet bazında yüzde 13.5’lik sert gerileme kaydederken 2016’nın 10 ayında da yüzde 4 gerilediğini söyledi. Zeybekci “Geçen yıl bizim ihracatımız ise 2015 yılına göre dengede kapandı. Küçük bir düşme, yüzde 0.8 düşme ile kapandı. Dış ticaret açığımız yüzde 11.7 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71.8’e yükseldi” dedi. Türkiye’nin ihracatının 2016 yılında miktar bazında 2015 yılına kıyasla yüzde 3 seviyesinde arttığını belirten Zeybekci “Ama tabii ki bir mazeret yaratmak veya ‘Düştük ama bir sorun bakalım niye düştük?’ gibi bir anlayışla bunları söylemiyorum. Tüm dünyada yaşanan gelişmeler ışığında bizde de aynı gelişmeler yaşandı” diye konuştu.

Zeybekci, geçen yıl ihracatçıların gerçekleştirdikleri başarının her türlü takdirin üzerinde olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin son 3 yıldır dış ticaret açığını da daraltmayı başardığına dikkati çekti. Zeybekci, 26 sektörün 11’inde ihracat artışı yaşandığını belirterek, ihracatta AB’nin yüzde 48.1’lik pay aldığını söyledi. Zeybekci “AB ile yüzde 7’lik bir artış bizleri sevindiren ve 2017 yılında da aynı yönde bir hareket içinde olacağını gösteriyor” dedi. Zeybekci, 2017’nin geçen yıla göre daha dengeli bir yıl olacağına işaret ederek, bu yıl Türkiye’nin bölgesinde de işlerin daha iyiye gitmeye başlayacağı bir yıl olmasını beklediklerini belirtti. Zeybekci “Serbest ticaret anlaşmalarının yürürlüğe girmesi ve Gümrük Birliğinin de kapsama alınması durumunda 3.8 milyarlık nüfusa 58 trilyon dolar gelire sahip, 14 trilyon dolar ithalat yapan bir ekonomi ile imtiyazlı olarak ticaret yapma imkanına kavuşacağız” dedi.

İhracatçıya 100 milyar destek yolda

İhracatta 2017 yılında ilk aylardan itibaren artışın devam edeceğine inandığını dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatçıya verdikleri desteklerde heyecanlarını hiç kaybetmediklerini, bu konuda en cesur kararları aldıklarını söyledi. Eximbank’ın kredi sağlarken elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Zeybekci, bankanın yıllık 100 milyar dolarlık finansman sağlamasını hedeflediklerini söyledi. Zeybekci “İhracata verdiğimiz nakdi destekler üç katına çıktı. Gerekirse hükümet olarak bunu birden beşe çıkarmaya kararlıyız. Çünkü 2017 yılında bu ihracat seferberliği mutlaka ve mutlaka gerçekleşecek ve başarıya ulaşacağız. Bir kere başladıktan sonra da durmayacağız. 150 milyar dolar civarındaki ihracat rakamımız ‘mevcut kabiliyetlerimizle gelebildiğimiz sınır’ olarak algılanıyor. Burayı aşmamız lazım, aşarken gerekli tüm enstrümanları kullanacağız” ifadelerini kullandı. Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı’nın belirlediği şirketlere 15 binin üzerinde yeşil pasaport verileceğini de söyledi.