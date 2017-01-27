Dünya ticaretini 1 trilyon dolar artıracak anlaşma
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Roberto Azevedo, küresel ihracatı 1 trilyon dolar güçlendirecek yeni bir ticaret anlaşmasının iki hafta içinde yürürlüğe gireceğini söyledi.
Ticaret Kolaylaştırma Anlaşması (TFA) gümrük işlemlerini hem standartlaştırdığı hem de kolaylaştırdığı için, zaman maliyet ve malların sınırdan geçişindeki süreçlerde tasarruf sağlayarak en çok yoksul ülkelere destek sağlayacak. WTO Genel Başkanı Roberto Azevedo “WTO’nun tarihinde yaptığımız en büyük anlaşma bu”dedi. İmzaya hazır olan Ürdün, Çad ve Kuveyt’in onayıyla, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken 110 ülke şartı yerine gelmiş olacak. Bir ürünün yerine ulaşması daha önce 6-7 hafta sürerken, anlaşmayla bekleme süresi birkaç güne inebilecek. Azevedo “Mallar sınırlardan çok daha kolay, çok daha şeffaf ve çok daha düşük maliyetle geçecek. Eğer gerçekten ve gereği gibi uygulanırsa, müşteri ile gümrük idaresi arasında temas hemen hemen hiç olmayacak. Böyle olunca yolsuzluk için neredeyse hiç zemin kalmıyor. Gümrüklerde yolsuzluk pek çok ülke için bir sorun” dedi.
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