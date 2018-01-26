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Dünyaca bilinen oyuncak şirketi 182 mağazasını kapatıyor

Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan ABD merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys 'R' Us, 182 mağazasını kapatma kararı aldı.

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ABD merkezli dünyaca bilinen oyuncak şirketi Toys 'R' Us, iflas başvurusunun ardından 182 mağazasını kapatma kararı aldı. Bilindiği üzere şirket Eylül ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Sayı verilmese de ciddi seviyede personelle ilişiğin kesilmesi bekleniyor. 
 

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