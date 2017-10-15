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Dünyaca ünlü hekimler Türkiye’yi tanıtacak

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Ekim’de protokol imzalayacak. Protokol kapsamında tanınmış Türk hekimleri, Türkiye’nin tanıtım yüzü olacak.

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Sağlık turizminin dünyadaki büyüme hızının, Türkiye’nin turizm gelirlerine de yansıması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 18 Ekim’de ‘Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü’ imzalanacak. Protokol kapsamında dünyaca tanınmış Türk hekimler, yurt dışı organizasyonlarda, Türkiye’deki başarılı sağlık operasyonlarını anlatacak. Körfez ülkeleri ile komşu ülkeler öncelikli olmak üzere, dünya ülkelerinden ziyaretçileri sağlık için Türkiye çekecek olan protokol, turistik değerler ve geleneksel Türk misafirperverliğini öne çıkartıyor. Kaliteli, teknolojik ve rekabetçi sağlık hizmeti anlayışı ile dünyada ‘Sağlık için Türkiye’ algısı oluşturması amaçlanan tanıtım protokolü çerçevesinde, medikal, termal ve ileri yaş turizmi alanlarında, her iki bakanlığın da hazırlayacağı görsel ve işitsel tanıtım materyalleri ilgili mecralarda paylaşılacak.

YERİNDE TANITIM

Ankara, Antalya, İstanbul, Denizli, Afyon ile İzmir öncelikli olmak üzere, sağlık turizmi alanında dünyada etkin basın-yayın organları, acenta ve sigorta şirketlerinin iki bakanlık tarafından Türkiye’de ağırlanması sağlanacak.Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı sağlık operasyonlarının dünyaya anlatılacağı iş birliği çalışması, turizm fuarlarında Sağlık Bakanlığı’na stand açma imkanı da sunacak.

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