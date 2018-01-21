Dünyadaki 90 çeşit madenin 70 çeşidi Türkiye'de mevcut

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, maden ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Dünyada 90 çeşit maden var. Bunun 70 çeşidi Türkiye'de. Maden konusunda çok zenginiz. Maden ihracatının yarısını da doğal taş oluşturuyor." dedi.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün geçen yıl 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 24 artış anlamına geldiğini söyledi.

İhracatın daha da artması için maden ve işletme izinlerinin hızlandırılmasını gerektiğini dile getiren Dinçer, "2023 hedefimiz olan 15 milyar dolar ihracata yaklaşmamız için her yıl yüzde 20-25 arasında bir ihracat artışı gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.

"Türkiye'nin geleceği madenlerde"

Türkiye'nin bazı madenleri ithal etmek durumunda kaldığını belirten Dinçer, şöyle devam etti:

"Bu zorunluluk aslında Türkiye'de madenlerimizin olmasına rağmen üretimin yapılamamasından kaynaklanıyor. Biz üretimi artırmak zorundayız. Üretimi artırır maden ithalatının da önüne geçersek, maden ihracatındaki artış ve bununla birlikte iki katı bir değeri ekonomiye katmış olacağız. Madencilik sektörü birçok sektöre ham madde sağlamaktadır. Madenler olmasa diğer sektörler üretimlerini gerçekleştiremez. Türkiye'nin geleceği madenlerde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Milli Maden ve Milli Enerji politikası çerçevesinde madenlerimizin kıymetini bilmek zorundayız."

Günlük hayatta kullanılan her ürünün maden ham maddesiyle yapıldığını ifade eden Dinçer, "Aslında kullandığımız hemen hemen tüm ürünlerin içinde maden var. Seramikten cama, inşaat demirinden çimentoya tamamı maden. Bizler bu bilinçte olursak, kamuoyu bu bilinçte olursa madenciliğin önü çok daha açık olacaktır." dedi.

Dinçer, bu yıl maden ihracatında yüzde 25 artışla 6 milyar dolar seviyesine yaklaşmak istediklerini, doğal taş özelinde ise 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşarak yüzde 25'lik büyüme hedefini yakalama arzusunda olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin doğal taş ve maden zengini bir ülke olduğunu vurgulayan Dinçer, "Dünyada 90 çeşit maden var. Bunun 70 çeşidi Türkiye'de mevcut. Maden konusunda çok zenginiz. Maden ihracatının yarısını da doğal taş oluşturuyor. Türkiye doğal taş rezervi açısından dünyanın yüzde 33'ünden fazlasına sahip. Doğal taş zengini bir ülkedeyiz. Bu zenginliklerimizi yeryüzüne çıkartmak durumundayız." diye konuştu.

Sektörün istihdama katkısına da değinen Dinçer, çok büyük bir istihdam yarattıklarını belirtti.

Dinçer, kamuoyunda madenlerin çevreye zarar verdiği şeklinde bir algı bulunduğunu, bunu ortadan kaldırmak adına bir bilim heyeti oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

"2017'de bir çalışma mucizesi gerçekleşti"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından sektörün durma noktasına geldiğini söyledi.

Geçen yıl özellikle hükümetin sahada yürüttüğü ciddi çalışmaların meyve verdiğini belirten Kaya, "2017 yılında gerçekten bir çalışma mucizesi gerçekleşti ve sektörde yüzde 25'lik büyüme oldu. Büyük bir zorluktan çıkıp bunu başarmak gerçekten çok önemli. Özellikle maden sektöründe hükümetin tam zamanında almış olduğu kararlar ve devamında Ekonomi Bakanlığının kredileri sektöre ciddi anlamda bir hareketlilik getirdi. Biz böyle zor bir yılda bu başarıyı elde etmiş olmanın morali ve keyfiyle 2018'de ihracatı daha yukarıya taşımak için çalışacağız." dedi.

Kaya, 2017 sloganlarının "inadına üretim, inadına ihracat" olduğunu, 2018'de ise "inadına üretim, inadına rekorlar yılı" sloganını benimsediklerini kaydetti.