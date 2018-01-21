Dünyadaki 90 maden cevherinin 70’i Türkiye’de

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, maden ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, “Dünyada 90 çeşit maden var. Bunun 70 çeşidi Türkiye’de. Maden konusunda çok zenginiz. Maden ihracatının yarısını da doğal taş oluşturuyor” dedi. Dinçer, yaptığı açıklamada, sektörün geçen yıl 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 24 artış anlamına geldiğini söyledi.

15 MİLYAR DOLAR İHRACAT

İhracatın daha da artması için maden ve işletme izinlerinin hızlandırılmasını gerektiğini dile getiren Dinçer, “2023 hedefimiz olan 15 milyar dolar ihracata yaklaşmamız için her yıl yüzde 20-25 arasında bir ihracat artışı gerçekleştirmemiz gerekiyor” dedi. Türkiye’nin bazı madenleri ithal etmek durumunda kaldığını belirten Dinçer, “Biz üretimi artırmak zorundayız. Üretimi artırır maden ithalatının da önüne geçersek, maden ihracatındaki artış ve bununla birlikte iki katı bir değeri ekonomiye katmış olacağız” dedi.