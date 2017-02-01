Dünyanın en büyük gıda fuarına Türk rakip geliyor

76 Türk şirketinin katıldığı ISM Fuarı’nda açıklamalarda bulunan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, bu yıl ilkini düzenleyecekleri CNR Food İstanbul Fuarı ile ISM’ye rakip olacaklarını söyledi. Mete “Amacımız CNR Food İstanbul Fuarı ile Almanya, Dubai ve Rusya gibi ülkelerde gerçekleştirilen fuarlara eş değer yüksek katılımlı bir fuarı güzel ülkemize kazandırmak” dedi.

EVLİLİKLER YOLDA

Türkiye’nin dünya üzerindeki jeopolitik konumunun, uçuş kolaylığının ve vize süreçlerinin Avrupa’dan daha kolay olmasının ‘CNR Food İstanbul Fuarı’ için fırsat olacağını da belirten Mete “Avrupa ülkelerindeki fuarlar her geçen gün önemini kaybetmekte” diye konuştu. ISM Fuarı hakkında da bilgi veren Mete, fuara Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) işbirliği ile katıldıklarını belirterek “Fuara 18’nci kez milli katılım yapıyoruz” dedi. Mete şekerli mamullerde ihracat artışının tanıtım yaptıkları uzak ülkelerden geldiğini de belirterek, genel ihracattaki düşüşe rağmen geçen yıl sektörün ihracatının yüzde 3 arttığını söyledi. Almanya pazarına da dikkat çeken Zekeriya Mete “Dünyanın en büyük pazarlarından hâlâ istediğimiz payı alamadık. Bu pazarlardaki payımızı artırabilmek için satın alma ve şirket evlilikleri yapmamız gerekiyor. 2017’de sektörümüzde bu tip girişimlerle karşılaşacağız” diye konuştu.

Hedefimiz şekerleme liginde ilk 10’a girmek

Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) Başkanı Hidayet Kadiroğlu fuarda en büyük ilgiyi kendi standlarının gördüğünü söyledi. Kadiroğlu “Tanıtım grubumuzun olmadığı dönmede ihracatta 790 milyon dolar ile 23’üncü sıradaydık. Şu anda 2 milyar 250 milyon dolar ihracat ile dünya şekerleme liginde 18’inci sıradayız, hedefimiz ise ilk 10 içerisine girmek. Tanıtım grubunun ihracatımıza çok ciddi bir faydası oldu. Bakanımız ile yaptığımız toplantıda tanıtım gruplarının kapatılmaması yönündeki talebimizi ilettik” dedi. Kadioğlu bu yıl 25 ülkede fuara katılmayı, 36 ülkeden alım heyeti getirmeyi planladıklarını da belirterek “Hedefimiz ihracatımızı yüzde 15 artırmak” diye konuştu.