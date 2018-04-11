Dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı Bursa’da

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan Antonov An-124 100 tipi kargo uçağı, Bursa Yenişehir Havalimanı'na indi.

Antonov Havayollarına ait Ukrayna menşeli dev uçak, cam üreticisi bir firmanın Bursa'daki fabrikasına yaklaşık 3 milyon avro değerinde üretim makinesi getirdi. Firmanın anlaşmalı olduğu Arkas Lojistik'in sorumlusu Hatice Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçağı müşterilerinin acil bir ihtiyacından dolayı Malezya'dan getirdiklerini söyledi.

Zor ve uzun süren bir çalışma olduğunu anlatan Çakıcı, şöyle konuştu:

"Tüm fizibilitesi ve hayata geçirilme süreci 1-2 ayımızı aldı. Çok şükür başarılı bir şekilde operasyonu tamamladık. Uçak, Malezya'dan buraya 2 defa aktarma yaparak geldi. Hindistan ve Türkmenistan'da gerçekleşti aktarmalar. Yaklaşık 1,5 gün süren bir yolculuk oldu. Antonov An-124 100 aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yenişehir Havalimanı'na bu çalışmalarda bize destek olduğu için teşekkür ederiz."

- Antonov An-124 100

Boş ağırlığı 175 ton olan ve maksimum 405 ton kalkış ağırlığına kadar ulaşabilen Antonov An-124 100 helikopter, tank, uydu ve büyük tonajlı malzemelerin uzun menzilli teslimatları için üretildi.

Özel firmalar tarafından da kiralanabilen uçak sadece sayılı havayolu şirketlerinde bulunuyor ve kargo bölümü kapasitesi sayesinde çok büyük boyutlardaki nesneleri de taşıyabiliyor.