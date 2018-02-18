Dünyanın en büyük taşınma işi 30 Ekim gecesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak Atatürk Havalimanı’nın 29 Ekim sonrası İstanbul Yeni Havalimanı’na nasıl taşınacağına dair detayları açıkladı. Dünyanın en büyük taşınma işlemi 30 Ekim gece 03.00’te başlayacak ve 31 Ekim saat 23.55’e kadar sürecek. THY taşınma sürecinde 12 saat uçuş gerçekleştirmeyecek. Karayolu üzerinden yapılacak taşınma işlemi ise AKOM ile birlikte yürütülecek. Ocak “Açılış için hedef 29 Ekim 2018. O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

12 SAAT UÇUŞ YOK

Ocak, “29 Ekim oranın tören tarihi, o gün olmaz. 30 Ekim gece 03.00’te taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim gece saat 23.55’te taşınma süreci tamamlanacak” dedi. Konuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapan DHMİ Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı Cengiz Kurt ise “Taşınma üç etap şeklinde olacak. İlk etapta yer hizmetleri veren şirketler taşınma sürecini tamamlayacak. Ardından Onur Air, Atlasjet ve yabancı havayolları uçuşlarını durdurup taşınma sürecini gerçekleştirecek. Ardından Türk Hava Yolları 31 Ekim 2018 saat 02.00’da uçuşlarını 12 saat durdurarak taşınma sürecini tamamlayacak. Dünyanın en büyük havalimanı olduğu için dünyanın en büyük taşınma işlemlerinden biri olacak. Bu bir de kara yolu ile olacak. Güzergahı Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey gişeleri üzerinden olacak” dedi.Funda Ocak, 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul Yeni Havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü, diğer meydanlarda çalışan deneyimli 25 kontrolörün de burada görev yapacağını belirterek, şöyle devam etti: “Sistem ve cihazları temin ettik, usul dizaynlarını yaptık, bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle anlaşma mektuplarını hazırladık. Toplantılarımızı yaptık. ‘Eurocontrol’ raporlarımızı yaptık, personelimizi tefrik ettik. Biz, İstanbul Yeni Havalimanı devreye girdikten sonra bu hava sahasında artık hazırız ve varız.”

METRO YETİŞMİYOR

Gayrettepe-Havalimanı Metrosu’nun 29 Ekim’deki havalimanı açılışına yetişmeyeceğini kaydeden Ocak, “Büyük bir ihtimalle (açılıştan) en geç 7-8 ay sonra burayı hizmete sokmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sefer, Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için de ihale hazırlıkları başlatıldı” ifadelerini kullandı.

İST KODU İLE UÇUŞ

Ocak, Atatürk Havalimanı için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nden (IATA) yeni bir uçuş kodu aldıklarını belirterek, “ISL, Atatürk Havalimanı’nın yeni uçuş kodu, IST kodunu da İstanbul yeni havalimanı’na verdik”dedi.