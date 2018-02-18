Dünyanın en büyük taşınma işi 30 Ekim gecesi
Atatürk Havalimanı’nın nasıl taşınacağına ilişkin detaylar belli oldu. Dünyanın en büyük taşınma işlemi 30 Ekim gece 03.00’te başlayacak, 31 Ekim gecesine kadar sürecek. Karayolu üzerinden yapılacak taşınma işlemi için AKOM da devrede olacak.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak Atatürk Havalimanı’nın 29 Ekim sonrası İstanbul Yeni Havalimanı’na nasıl taşınacağına dair detayları açıkladı. Dünyanın en büyük taşınma işlemi 30 Ekim gece 03.00’te başlayacak ve 31 Ekim saat 23.55’e kadar sürecek. THY taşınma sürecinde 12 saat uçuş gerçekleştirmeyecek. Karayolu üzerinden yapılacak taşınma işlemi ise AKOM ile birlikte yürütülecek. Ocak “Açılış için hedef 29 Ekim 2018. O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
12 SAAT UÇUŞ YOK
Ocak, “29 Ekim oranın tören tarihi, o gün olmaz. 30 Ekim gece 03.00’te taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim gece saat 23.55’te taşınma süreci tamamlanacak” dedi. Konuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapan DHMİ Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı Cengiz Kurt ise “Taşınma üç etap şeklinde olacak. İlk etapta yer hizmetleri veren şirketler taşınma sürecini tamamlayacak. Ardından Onur Air, Atlasjet ve yabancı havayolları uçuşlarını durdurup taşınma sürecini gerçekleştirecek. Ardından Türk Hava Yolları 31 Ekim 2018 saat 02.00’da uçuşlarını 12 saat durdurarak taşınma sürecini tamamlayacak. Dünyanın en büyük havalimanı olduğu için dünyanın en büyük taşınma işlemlerinden biri olacak. Bu bir de kara yolu ile olacak. Güzergahı Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey gişeleri üzerinden olacak” dedi.Funda Ocak, 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul Yeni Havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü, diğer meydanlarda çalışan deneyimli 25 kontrolörün de burada görev yapacağını belirterek, şöyle devam etti: “Sistem ve cihazları temin ettik, usul dizaynlarını yaptık, bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle anlaşma mektuplarını hazırladık. Toplantılarımızı yaptık. ‘Eurocontrol’ raporlarımızı yaptık, personelimizi tefrik ettik. Biz, İstanbul Yeni Havalimanı devreye girdikten sonra bu hava sahasında artık hazırız ve varız.”
METRO YETİŞMİYOR
Gayrettepe-Havalimanı Metrosu’nun 29 Ekim’deki havalimanı açılışına yetişmeyeceğini kaydeden Ocak, “Büyük bir ihtimalle (açılıştan) en geç 7-8 ay sonra burayı hizmete sokmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sefer, Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için de ihale hazırlıkları başlatıldı” ifadelerini kullandı.
İST KODU İLE UÇUŞ
Ocak, Atatürk Havalimanı için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nden (IATA) yeni bir uçuş kodu aldıklarını belirterek, “ISL, Atatürk Havalimanı’nın yeni uçuş kodu, IST kodunu da İstanbul yeni havalimanı’na verdik”dedi.
‘26 ŞUBAT İÇİN HAZIRIZ’
İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk olarak 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçağın ineceğine yönelik bazı haberlerle ilgili bir soru üzerine Ocak, bu konuyla ilgili her türlü hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, “Tabii ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ama biz hazır hale getirdik. Pistimiz iniş için hazır” dedi.
35 BİN İŞÇİ EV KONFORUNDA ÇALIŞIYOR
İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çalışan 35 bin personele, fitness merkezinden müzik atölyesine, bilardo ve langırt salonlarından halı saha ve basketbol sahasına kadar tüm sosyal imkanlar sunuluyor. Günde 130 bin kişilik yemeğin pişirildiği, 25 bin kişiye çamaşır temizleme hizmetinin sunulduğu, nöbetçi yemekhanelerin, revirlerin, ambulansların bulunduğu inşaat alanında, market, kafeterya ve banka şubeleri de yer alıyor.
35 bin kişinin çalıştığı havalimanında müzik atölyesi de bulunuyor.
ÇAMAŞIR HİZMETİ
İGA Havalimanları İnşaatı İdari İşler Müdürü Doğan Ayar. 1050 kişilik yemek ekibi ile günde 130 bin kişilik yemek çıkardıklarını kaydederek, “40 kişilik bir menü ekibimiz var. Bu ekipte doktor, veteriner, çevre ve gıda mühendisleri, kimyager, işçi temsilcileri ve diyetisyen var” dedi. İnşaatta çalışan 35 bin kişinin 26 bininin burada konakladığını aktaran Ayar, günlük 25 bin kişiye çamaşırhane hizmeti sunduklarını belirterek, çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmetinden memnuniyetin üst düzeyde olduğunu bildirdi. Kısa süre içerisinde kışlık sinemanın da hizmete açılacağını dile getiren Ayar, ayrıca Spor Toto Süper Lig maçlarını da isteyen personelin izleyebildiğini aktardı. Ayar, halı saha turnuvası düzenleyeceklerini, personelin 80 civarı takım çıkardığını, yaklaşık 3 ay sürecek turnuvanın ardından şampiyonlar ligi finali tadında kutlama yapılacağını anlattı. Ayar, havalimanı inşaatında 8 büyük mescit bulunduğunu ayrıca 200 sağlık personeli istihdam ettiklerini aktardı. Havalimanı inşaatında 13 aydır çalışan işçi Kemal İlhan, “Buranın imkanları çok farklı. Televizyon odalarından eğlence yerlerinde kadar bu hizmetleri ilk defa burada görüyorum. Hayalim gerçekten burada uçağa binip çocuklarımla memleketime, Van’a gitmek. İnşallah o günleri de görürüz” dedi.
Havalimanında her gün 130 bin kişilik yemek pişiyor.
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