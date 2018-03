Dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden olan Erzurum geçen yıl 407 bin turist ağırladı

Yıl boyunca düzenlenen doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü, kamplar ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra özellikle kış aylarında çok sayıda turist çeken Erzurum'un en gözde turizm merkezi Palandöken başta olmak üzere kent genelinde her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce turist ağırlanıyor.



Özellikle kış sezonu Palandöken Dağı'ndaki 2 bin 250 yatak kapasiteli otellerin pistlerinde kayak yapmaya gelen turistler, hem gönüllerince eğleniyor hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.



Özellikle yurt içi ve yurt dışından düzenlenen turların yanı sıra aileleriyle gelen kayakseverleri Palandöken'de ağırlayan Erzurum, bu yıl sonu itibarıyla misafir sayısını artırarak 600 bin turiste ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yeterince kar yağmaması nedeniyle bu kış sezonunu Palandöken'de geç açan Erzurum, İran, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler başta olmak üzere hem yurt içi hem yurt dışı konuklarının sayısını ciddi oranda artırdı.



Kenti 2016'da 12 bini yabancı 148 bin turist ziyaret ederken, 2017 yılında bu sayı 407 bine ulaştı.



Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen kayak yapma imkanı sunan, yazın da özellikle kamp yapmak isteyen spor kulüplerine ev sahipliği yapan Palandöken, kış sezonu boyunca gelenlerin yanı sıra Nevruz Bayramı tatilini fırsat bilen 40 bin civarında İranlı turistin de akınına uğradı.



"Erzurum son yıllarda çok önemli bir ivme yakaladı"



Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.



Almaz, turist sayısının artmasında kentteki ekonomi, güvenlik ve sosyal iyileşmelerin etkili olduğunu belirterek, "Erzurum son yıllarda çok önemli bir ivme yakaladı. 2016'da kente gelen 148 bin turistin 12 bini yabancı idi. Geçen yıl ise 31 Aralık 2017 itibarıyla bu sayı 407 bin oldu. Geçen yıl gelen turistlerin 60 bine yakını yabancı. Kente gelen yerli ve yabancı turist sayısında ciddi artış var." diye konuştu.



Bu yılki turizm beklentilerinin de yüksek olduğunu dile getiren Almaz, "Şu anda ocak, şubat ve mart aylarını baz aldığımızda geçen yılın aynı aylarına göre daha fazla potansiyele sahibiz. Eğer bir aksilik olmazsa yıl sonu itibarıyla 600 bin turist hedefliyoruz." dedi.



Erzurum ve Palandöken'e dünyanın bir çok yerinden tatile gelen insanlar olduğunu anlatan Almaz, gelen turistlerin Erzurum'u yeniden tercih etmesi için çalışmaları her geçen gün artırdıklarını aktardı.



"Yıldan yıla yükselen trendimiz var"



Yıldan yılda turist sayısının arttığını vurgulayan Tuzak, şunları söyledi:



"Her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin özellikle Nevruz ayında İranlıların Erzurum'a yoğun ilgisi oldu. Misafirlerimize kayağın dışında şehir turları yaparak tarihi mekanları gezdiriyoruz ve yöresel yemekleri tatmalarını sağlıyoruz. Turizmle iç içe olan halk ve otelciler olarak yıldan yıla yükselen trendimiz var. Dolayısıyla onlardaki memnuniyeti görüştüğümüz insanlardan da alıyoruz."