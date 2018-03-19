Dünyaya ‘know how’ ihraç edecek

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markası Dimes, dünyada da adından sıkça söz ettirir oldu. Tokat, İzmir, Aydın Sultanhisar’da yer alan fabrikalarındaki üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük meyve suyu markası olan Dimes, yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. 100’den fazla ülkeye ihracat yapan Dimes, şimdide Ar-Ge tarafından büyüme hedefliyor. Kendi sektöründe Ar-Ge için bakanlık onayı alan ilk marka olan Dimes’in hedefi ise büyük. Marka orta vadede dünya içecek sektöründe know how ihraç etmesi planlıyor. Diren Holding CEO’su ve markanın 3’üncü kuşak patronu Ozan Diren’den sektörü, marka hedeflerini ve Ar-Ge projelerini dinledik.

- Dimes’in öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz?

Markamızın öyküsü, kurucumuz merhum ziraatçı M. Vasfi Diren’in 1943 yılında ders defterine el yazısıyla ‘Bugün derslere son verdik. Hayırlısıyla şu imtihanları da atlatırsak memleketimize hayırlı bir eleman olarak hayata atılmış olacağız’ notunu düşmesiyle başlıyor. Türkiye’nin zorluklar ve yokluklar içinde kalkınmaya çalıştığı 50’li yıllarda, yurdun farklı noktalarında mesleğini icra ederek ülkesine hizmet eden Diren, hayatını bereketli topraklarımızın meyvelerinin, halkın sağlıklı beslenebilmesi için her zaman, her yerde tüketilmesi ve bu yolla çiftçinin ve ülkenin kalkınmasına adadı. Başlangıçta Tokat ‘ın bereketli meyvelerini ekonomiye kazandırmayı amaçlayarak; 1958 yılında kendi evinde üretime başlayan M. Vasfi Diren, sıkılan meyve suyunu, pastörize edilmiş, şişelenmiş, etiketli bir ürün halinde sunarak, Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markasının kurucusu oldu.

- DİMES’in pazardaki konumu hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye meyve suyu pazarında yüzde 1’lik bir daralma görülürken DİMES, olumlu ayrıştı ve yılı yüzde 1 büyüme ile kapatmayı başardı. Araştırma kuruluşu araştırmasına göre DİMES, ülkemizde yüzde 100 ve nektar kategorilerinde, yüzde 17 pazar payı ile hane içi tüketimde liderliği paylaşıyor. Çocuk kategorisinde yüzde 28 pazar payı ile, sıkma kategorisinde de yüzde 42 pazar payı ile lider konumdayız. Bizlere en fazla heyecan veren istatistik ise bağımsız araştırma sonuçlarına göre, tüm içecek kategorilerinde anneler, yaklaşık yüzde 10 pay ile DİMES’i en güvenilir marka olarak görüyor.

- Yıllık üretim rakamlarınız nedir? Üretimi nerede yapıyorsunuz?

Tokat, İzmir, Aydın’da yer alan ve toplam 225 bin metrekare alana yayılan üretim tesislerimizin yıllık kapasitesi 100 bin ton süt ve süt ürünleri üretimin yanı sıra, 100 bin ton meyve işleme ve 300 bin ton meyve suyu üretimi sağlıyor; bu da bizi Türkiye’nin en büyük meyve suyu üreticisi kılıyor. Ayrıca yaklaşık 100 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz. Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, almış olduğumuz Ar-Ge belgesi ile Ar-Ge çalışmalarımızı tamamen yeni bir seviyeye taşıyoruz.

- Bakanlıktan alınan bu belge ne anlama geliyor?

Kısacası, sadece meyve suyu değil, tüm içecek sektörünün genelinde ülkemizin ilk bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi’ni hizmete sokmuş bulunuyoruz. Ar-Ge merkezimizle, tüketicilerimiz için daha sağlıklı, daha besleyici, daha keyifli ürünler, doğa ve insan için daha fazla değer, tarıma dayalı kalkınma için daha fazla katkı üreteceğiz. Ar-Ge merkezimizde, lisans ve yüksek lisans derecesinde eğitimli 25 uzman görev yapıyor.

- Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilecek projelerden bahseder misiniz?

İlk yıl projelerimiz arasında, Türkiye’de yetişen portakalların endüstriyel kullanımını artırmak için proses iyileştirmeleri yer alıyor. 2018 yılı içerisinde tamamlanacak heyecan verici başka projelerimiz de var. Türkiye’de en büyük üreticisi olduğumuz gerçek sütlü soğuk kahve için ürün, dolum ve sterilizasyon sistemleri geliştirmeden, berrak meyve sularında oluşan tortuyu engellemek için ultra filtre sistemlerine kadar beş farklı proje geliştirmiş durumdayız. Orta vadeli hedefimizi ise, Türkiye’den küresel içecek sektörüne uygulama bilgisi (know-how) ihracatı yapmak oluşturuyor.

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