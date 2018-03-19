Dünyaya ‘know how’ ihraç edecek
Dimes, Ar-Ge alanında atağa kalktı. Marka, bakanlıktan aldığı Ar-Ge belgesi ile sektörde bir ilke imza attı. Meyve suyu üretiminde inovasyona yönelen marka hedefinde, üretim kapasitesini artırırken, dünya içecek sektörüne de know how (uygulama bilgisi) ihraç etmek var.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markası Dimes, dünyada da adından sıkça söz ettirir oldu. Tokat, İzmir, Aydın Sultanhisar’da yer alan fabrikalarındaki üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük meyve suyu markası olan Dimes, yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. 100’den fazla ülkeye ihracat yapan Dimes, şimdide Ar-Ge tarafından büyüme hedefliyor. Kendi sektöründe Ar-Ge için bakanlık onayı alan ilk marka olan Dimes’in hedefi ise büyük. Marka orta vadede dünya içecek sektöründe know how ihraç etmesi planlıyor. Diren Holding CEO’su ve markanın 3’üncü kuşak patronu Ozan Diren’den sektörü, marka hedeflerini ve Ar-Ge projelerini dinledik.
- Dimes’in öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz?
Markamızın öyküsü, kurucumuz merhum ziraatçı M. Vasfi Diren’in 1943 yılında ders defterine el yazısıyla ‘Bugün derslere son verdik. Hayırlısıyla şu imtihanları da atlatırsak memleketimize hayırlı bir eleman olarak hayata atılmış olacağız’ notunu düşmesiyle başlıyor. Türkiye’nin zorluklar ve yokluklar içinde kalkınmaya çalıştığı 50’li yıllarda, yurdun farklı noktalarında mesleğini icra ederek ülkesine hizmet eden Diren, hayatını bereketli topraklarımızın meyvelerinin, halkın sağlıklı beslenebilmesi için her zaman, her yerde tüketilmesi ve bu yolla çiftçinin ve ülkenin kalkınmasına adadı. Başlangıçta Tokat ‘ın bereketli meyvelerini ekonomiye kazandırmayı amaçlayarak; 1958 yılında kendi evinde üretime başlayan M. Vasfi Diren, sıkılan meyve suyunu, pastörize edilmiş, şişelenmiş, etiketli bir ürün halinde sunarak, Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markasının kurucusu oldu.
- DİMES’in pazardaki konumu hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye meyve suyu pazarında yüzde 1’lik bir daralma görülürken DİMES, olumlu ayrıştı ve yılı yüzde 1 büyüme ile kapatmayı başardı. Araştırma kuruluşu araştırmasına göre DİMES, ülkemizde yüzde 100 ve nektar kategorilerinde, yüzde 17 pazar payı ile hane içi tüketimde liderliği paylaşıyor. Çocuk kategorisinde yüzde 28 pazar payı ile, sıkma kategorisinde de yüzde 42 pazar payı ile lider konumdayız. Bizlere en fazla heyecan veren istatistik ise bağımsız araştırma sonuçlarına göre, tüm içecek kategorilerinde anneler, yaklaşık yüzde 10 pay ile DİMES’i en güvenilir marka olarak görüyor.
- Yıllık üretim rakamlarınız nedir? Üretimi nerede yapıyorsunuz?
Tokat, İzmir, Aydın’da yer alan ve toplam 225 bin metrekare alana yayılan üretim tesislerimizin yıllık kapasitesi 100 bin ton süt ve süt ürünleri üretimin yanı sıra, 100 bin ton meyve işleme ve 300 bin ton meyve suyu üretimi sağlıyor; bu da bizi Türkiye’nin en büyük meyve suyu üreticisi kılıyor. Ayrıca yaklaşık 100 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz. Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, almış olduğumuz Ar-Ge belgesi ile Ar-Ge çalışmalarımızı tamamen yeni bir seviyeye taşıyoruz.
- Bakanlıktan alınan bu belge ne anlama geliyor?
Kısacası, sadece meyve suyu değil, tüm içecek sektörünün genelinde ülkemizin ilk bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi’ni hizmete sokmuş bulunuyoruz. Ar-Ge merkezimizle, tüketicilerimiz için daha sağlıklı, daha besleyici, daha keyifli ürünler, doğa ve insan için daha fazla değer, tarıma dayalı kalkınma için daha fazla katkı üreteceğiz. Ar-Ge merkezimizde, lisans ve yüksek lisans derecesinde eğitimli 25 uzman görev yapıyor.
- Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilecek projelerden bahseder misiniz?
İlk yıl projelerimiz arasında, Türkiye’de yetişen portakalların endüstriyel kullanımını artırmak için proses iyileştirmeleri yer alıyor. 2018 yılı içerisinde tamamlanacak heyecan verici başka projelerimiz de var. Türkiye’de en büyük üreticisi olduğumuz gerçek sütlü soğuk kahve için ürün, dolum ve sterilizasyon sistemleri geliştirmeden, berrak meyve sularında oluşan tortuyu engellemek için ultra filtre sistemlerine kadar beş farklı proje geliştirmiş durumdayız. Orta vadeli hedefimizi ise, Türkiye’den küresel içecek sektörüne uygulama bilgisi (know-how) ihracatı yapmak oluşturuyor.
Portakal ithalatına darbe vuracak
- Ar-Ge çalışmaları ile ithalatın da önüne geçeceksiniz öyle mi ?
Burada belirtmek isterim ki Dimes, yüzde 100 portakal suyu üretiminde yerli portakal kullanan ilk markadır. 2012 yılında hayata geçen Aydın üretim tesisimizde, bu amaçla özel üretim hatları kurduk. O dönemde gerçekleştirdiğimiz bu yatırımla, yerli portakaldan yüzde 100 meyve suyu olmaz algısını yıktık. Ar-Ge merkezimizde yürütülen projeyle, bu kapasiteyi bir yıl içerisinde yüzde 50 artışla 22 bin ton düzeyine çekeceğiz. Böylelikle yıllık yaklaşık 1.2 milyon dolarlık hammadde ithalatı, Türk çiftçisinden tedarik edilecek yerli portakallarla ikame edilecek.
SOĞUK KAHVE PAZARINA İLK ADIM
- Soğuk kahve ürününüz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ülkemizde kahve kültürü çok güçlü ve kökü çok eskilere dayanıyor. Son dönemde bu kültür daha da yaygınlaşıyor. Soğuk kahve, serinletici ve canlandırıcı bir içecek tercihi olarak günümüzün hayat tarzının bir parçası haline geldi. Obsesso markasıyla tüketiciye sunduğumuz soğuk kahvemizin, lezzeti ve kalitesiyle kahve kültürüne katkı sağlayacağına, günün ve hayatın temposuna eşlik edeceğine inanıyoruz. Bu ürünümüz, Latte, Mocha ve Black olmak üzere üç farklı çeşitle sunuluyor. Ar-Ge Merkezimizin temel hedeflerinden birini de, bu tür katma değerli içeceklerin yaygınlaştırılması, inovasyonla içecek pazarının gelişimin desteklenmesi oluşturuyor.
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