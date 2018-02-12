Duster önce internette sonra bayide olacak

Renault çatısı altındaki Dacia’nın en büyük kozu Duster yenilendi. Türkiye’de ve dünyada ciddi satış rakamlarına ulaşan Duster, 70 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla 1 Mart 2018’den itibaren satışa sunulacak. Merakla beklenen SUV’un satışı ile ilgili Renault bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İlk yüz adet Yeni Duster internet üzerinden satışa sunulacak. Otomobile sahip olmak isteyenler Dacia e-ticaret web sitesini ziyaret ederek araçlarını diledikleri gibi konfigüre etme şansına sahip olacaklar. Ardından müşteriler, showroomları ziyaret ederek gerçekleştirecekleri test sürüşünün ardından araçlarını satın alabilecekler. Proje kapsamında yüz müşteri, Yeni Duster’ı, pazara sunulmadan iki hafta önce özel hediyeler ve toplu teslimat töreni ile sahip olacak.

OFF-ROAD YETENEĞİ

Yeni Duster’ın, gerçek bir SUV’un konforunu ve off-road becerisini bünyesinde barındıran 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunuyor. Yeni iç mekan tasarımı ve ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu ile Yeni Duster’da yolculuklar daha konforlu hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor.Motor seçenekleri arasına yeni 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motoru da ekleyen Yeni Duster, Türkiye’de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere dört motor seçeneği ile satışa sunuluyor.

‘EN UYGUN FİYATLI SUV’

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş Yeni Duster ile ilgili yaptığı açıklamada “2017 yılı, Dacia için çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Duster EDC ile otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptık ve diğer modellerin de olumlu katkısıyla yüzde 5.1 pazar payı elde ettik ve marka sıralamasında iki sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldık. Tamamen yenilenen ve daha modern bir görünüme sahip olan Yeni Duster’ı, yine Türkiye’nin en uygun fiyatlı SUV’u olarak pazara sunuyoruz” dedi.