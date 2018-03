2018 E Bordro giriş ekranı memur maaş bilgileri öğren E bordro Mart ayı memur maaşı sorgulama ekranı

E bordro Mart ayı memur maaşı sorgulama ekranı 2018 E Bordo sistemine giriş maaş bilgileri öğren ile ilgili detaylar haberimizde. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan devlet memurlarının 14 Mart 2018 tarihi itibari ile Mart ayı maaş bordroları yayımlandı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya koyulan e-bordro uygulaması ile memurlar maaş bordrolarını kolaylıkla inceliyor ve geçmiş dönemdeki bordrolarına da bakabiliyorlar. E-bordro sistemini, sadece kamu personelleri kullanabilmektedir. Yani bu durumda, devlet kurumlarında kamu personeli olarak çalışan memurlar, maaş hesaplama işlemlerini e-bordro sistemi üzerinden yapabilmektedirler. E-bordo sistemine giriş yaparak memurlar, merak ettikleri maaş bilgilerine ulaşabilirler. Fakat memurların e-bordro sistemi üzerinden ulaşmış oldukları bu maaş bilgileri sadece son iki aya ait maaş bilgileridir. Üstelik e-bordro sistemi üzerinde yer alan bu maaş bilgileri excell formatında düzenlenmiş olan yazılı bir belge içerisinde bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurlarının maaşlarını sorgulayabilmeleri ve maaşlarında yapılan kesintilerin nedenini görebilmeleri için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından e-bordro uygulaması devreye sokuldu. Bu uygulama ile devlet memurları hem aynı dönemdeki maaşlarını sorgulayabiliyor hem de geçmiş dönemdeki maaş bordrolarını görebiliyorlar.







E-bordro sistemi aracılığı ile memurlar, kendileri ile ilgili bazı bilgileri elde edebilirler ve eğer sistemde yer alan bu bilgileri yanlış ise, bu hataları tespit edip düzeltebilirler. Memurların e-bordro sistemi üzerinden ulaşabildikleri kişisel bilgileri ise; unvan, hizmet sınıfı, kadro durum bilgileri ve bazı özlük bilgiler gibi bilgilerdir.



Memurlar, eğer maaşlarında her hangi bir kesinti yaşamışlar ise, bu kesintinin miktarını ve bu kesintinin nedenini öğrenebilirler. Memur olarak çalışan kamu personelleri, internet aracılığı ile sunulan e-bordro sistemi üzerinden maaş hesaplaması yapabilmeleriiçin şu bilgilerini bilmeleri gerekmektedir; TC Kimlik numarası, Memuriyet sicil numarası, Emekli sicil numarası.



E-BORDRO NASIL SORGULANACAK?



Buna göre 14 Mart 2018 tarihi itibari ile devlet memurlarının Mart ayı er-bordroları yayımlandı. Peki e-bordro sorgulama nereden nasıl yapılacak? Bu konu hakkında tüm detayları kamupersoneli.net olarak ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. 2018 yılı Mart ayı memur maaşlarının sorgulanması e-bordro uygulaması üzerinden yapılıyor ve bu işlemler ise e-devlet üzerinden tamamlanacaktır.



Çalışma hayatı sürdüren vatandaşlar maaşları ile ilgili bütün bilgilere maaş bordrosu sayesinde ulaşabilir. Vatandaşlar maaş bordrosu sayesinde hangi aylarda ne kadar maaş aldıklarını, maaşlarında ne kadar kesinti olduğunu ve ne giderler olduğunu öğrenebilirsiniz. Vatandaşlar maaş bordrosunu maliye kurumuna giderek kolayca alabilirler. Ama son zamanlarda gelişen internet teknolojisi sayesinde bazı işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz işlemlerden bir tanesi de maaş bordrosu almaktır. İnternet üzerinden maaş bordrosu yani E-Bordro alma işlemi 2 farklı şekilde gerçekleşmektedir. E-Devlet şifresi ile E-Devlet sistemi üzerinden E-Bordro alabileceğiniz gibi ayrıca şifresiz olarak da Maliye Bakanlığının E-Bordro uygulamasından alabilirsiniz.







Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurları e-bordro sorgulama ekranında maaş bordrolarını sadece T. C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile görüntüleyeceklerdir. Bu kapsamda maaş bordrosu sorgulayacak olan devlet memurları aşağıdaki bağlantı adresine tıkladıklarında kolaylıkla Mart ayı maaş bordrolarını göreceklerdir.



İnternet aracılığı ile online olarak giriş yapılan e-bordro sistemine Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün resmi web adresi olan maas uygulama @muhasebat.gov.tradresine giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Buna göre izlemeniz gereken aşamalar aşağıdaki gibidir;



E-bordro sistemine giriş yapabilmek için ilk önce, maas uygulama @muhasebat.gov.tradresine giriş yapınız.



Daha sonrasındaki aşamada, e-bordro maaş sorgulama işlemleriniz için gelmiş olduğunuz bu sayfada bir takım bilgilerinizin istendiğini göreceksiniz.



Sistemde yer alan ve istenen bu bilgiler ise şu şekildedir;



T.C Kimlik No



Memuriyet Sicil No



Emekli Sicil No



Yıl



Ay



İstihdam Tipi



Burada bulunan istihdam tipi bölümüne, eğer kadrolu bir memur iseniz, bu alanda yer alan "Memur" seçeneğini tıklayınız.



Diğer yandan, eğer sözleşmeli olarak çalışıyorsanız burada bulunan seçenekler içinden, "Kadro Karşılığı Sözleşmeli" seçeneğini tıklayınız.



Daha sonraki aşamada, son olarak, e-bordro maaş hesaplaması için, bir kutucukta verilmiş olan karakterleri giriniz ve "Gönder" seçeneğine tıklayınız.



HER AYIN 14'ÜNDE ERİŞİME AÇILIYOR



e- bordro sistemi sayesinde birçok sorgulama işlemi yapılabilecek. Devlet memurlarının maaş bordrolarının görüntülenmesi için uygulamaya sunulan e-bordro sistemi her ayın 14'ünde hizmete açılıyor. Devlet memurları e-bordro hizmeti sayesinde hem içinde bulunulan aya ait maaş detayları hem de önceki ayın detayları görüntülenebiliyor.



E-DEVLET ŞİFRESİ ŞART



e-devlet şifresi olmayan devlet memurları e-bordro sorgulama ekranına giriş yapamıyor. Bu bağlamda devlet memurlarının kendilerine en yakın PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. e-Devlet şifresi alan devlet memurları aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabileceklerdir.