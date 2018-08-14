E Bordro memur maaşı E Devlet sorgulama ekranı Ağustos 2018 zamlı memur maaş bordrosu hesapla

E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır? Ağustos ayı zamlı memur maaşı ne kadar oldu? E-Devlet E-Bordro maaş sorgulama sayfasına nasıl giriş yapılır? E-Bordro memur maaş bilgilerine nasıl ulaşılır? Memur ve diğer kamu çalışanlarının Ağustos 2018 zamlı maaşlarını görebilecekleri e-bordro yayınlandı. Kamu çalışanları 15 Ağustos’da alacakları zamlı maaşlarını e-Devlet üzerinden görebilecekler. Maaş bordrosu sorgulamak oldukça basit bir işlem. e-Devlet hizmeti ile vatandaşların hayatı kolaylaşıyor. Kamu dairelerinde yapılan işlemlerin dijital ortama taşınmasının ardından vatandaşlar pek çok işlem gibi maaş bordrosu sorgulama işlemini de e-Devlet'ten gerçekleştirebiliyor. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü işlemlerinden olan maaş bordrosu sorgulama ile maaşınızdaki kesinti ve ek ödemeleri anında öğrenebilirsiniz. E-Bordro maaş sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce memur tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Her ayın 14'ünde yatırılan memur maaşları, Ağustos ayı zamlarının ardından arttı ve memurlar maaşlarını e-Bordro üzerinden sorgulamaya başladı. E-Bordro maaş sorgulama işlemi Ağustos ayının 15'ine gelinmesiyle birlikte yüz binlerce memur tarafından merak edilmeye başlandı. Maaş bordrolarının yayınlanmasını bekleyen memurlar, sorgulama sayfasının nasıl kullanılacağını araştırıyorlar. İşte Ağustos 2018 zamlı memur maaş bordrosu, E-Bordro sorgulama ekran...

Maaş bordroları her ayın 14'ünde e-Devlet Kapısından devlet memurlarıyla paylaşılıyor. Vatandaşlar bu bordroları inceleyerek maaşlarından yapılan kesintileri, ek ödemeleri görebiliyor. 14 Ağustos'da görüntülenebilecek e-Bordro'lara e-Devlet'ten ulaşmak mümkün olacak. Bu hizmetten yararlanmak oldukça kolay ve zamandan tasarruf ettiriyor. Bu sebeplerden dolayı online olarak bordrosuna ulaşan vatandaş sayısı günden güne artıyor.





MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurla hükümet arasındaki zam pazarlığında anlaşma sağlandı. 2018’de yüzde 4+3.5, 2019’da 4+5 zam alacak memurun en düşük maaşı 2929 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 1945 olacak

Memur sendikalarıyla hükümetin zam görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlamıştı. 14 Ağustos’ta hükümetin açıkladığı ilk teklifle ortam gerilmişti. Memurun talep ettiği rakamın üçte biri civarında teklifle gelen hükümet önce 2018 ve 2019 için her 6 aylık dönemde yüzde 3 zam önermişti. Bu teklif 21 Ağustos’ta yüzde 3.5+3.5 ve yüzde 4+5 şeklinde revize edilmişti.



GECE GEÇ SAATTE BİTTİ



21 Ağustos Pazartesi pazarlık için son gündü. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, teklifin son olduğunu söyleyerek ümitleri kırmıştı. Ancak Memur-Sen, son dakikaya kadar uzlaşıya açık oldukları mesajını verdi. Sürenin bittiği 00.00’a kadar hükümetten yeni teklif gelmedi. Tam devreye hakem heyeti girecek derken, gece 02.00’da anlaşma sağlandı.



TOPLAM YÜZDE 17.54



Memur ve emeklisinin maaşının 2018’de toplam yüzde 7.6, 2019’da da yüzde 9.2 artacağını dile getiren Jülide Sarıeroğlu, “Yani iki yıllık kümülatif artış yüzde 17.54 olacak. En düşük memur emekli maaşı ise 2018’in ilk 6 ayında 1945 liraya yükselmiş oldu. 2019’un ilk 6 ayında ise 2093 liraya yükselmiş durumda” dedi.



E-BORDRO NASIL ALINIR?



Artık memurların maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlanıyor. Bu hizmetin e-Devlet'ten alınabiliyor olması vatandaşların maaş bordrolarına istedikleri zaman ulaşabilmelerini sağlıyor. Bu hizmetten yararlanmak istediğinizde şu adımları takip edin:



www.turkiye.gov.tr adresine gidin ve ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı seçeneklerinden birini kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın ve ardından altı kısımda yer alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler kısmından yahut yukarıda yer alan arama kısmından yararlanmak istediğiniz hizmetin adını yazın.

e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı önünüze çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

Dilerseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonunu kullanarak yazdırabilirsiniz.



Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4B, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?



Öncelikle e-Devlet’e giriş yapabilmek için sistemde yer alan giriş yollarından birini kullanabilirsiniz. Bunlar e-Devlet şifresi ile giriş, mobil imza ile giriş, elektronik imza ile giriş, T.C. Kimlik Kartı ile giriş ve internet bankacılığı ile giriştir. e-Devlet’e giriş için en fazla tercih edilen yöntem e-Devlet şifresi ile giriştir. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.



Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir.



e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcısıysanız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra “Profilim” alanında bulunan iletişim bilgileri kısmına cep telefonunuzu kaydettiyseniz ya da cep telefonunuzu veya hem cep telefonunuzu hem de e-posta adresinizi e-Devlet Kapısında doğruladıysanız şifre yenileme hizmetinden yararlanarak yeniden şifre temin edebilirsiniz. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza, yeni T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.



Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir. e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.

E-BORDRO SORGULAMA İŞLEMİ E-DEVLET'TE



Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.



Sadece e-Bordro değil, pek çok farklı işlemi de e-Devlet'ten yapabilirsiniz. Önceleri kurumlara giderek yapılan işlemler 2008 yılında hayatımıza giren e-Devlet'te toplanmaya başladı. Az sayıda işlemle açılan bu platformdan bugün pek çok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık kurumlarda zaman kaybetmeden istediğiniz bilgiye, evraka ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan bu kurumlarda iş yükünü de hafifletiyor ve işleyişi hızlandırıyor.

E-BORDRO SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Öncelikle "www.turkiye.gov.tr" adresine gidin. Burada sayfanın sağ üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. Açılan ekranda belirtilen alanlara T.C. Kimlik No'nuzu ve e-Devlet şifrenizi girin. Sisteme girdikten sonra e-Hizmetlerden ya da arama bölümünden yapacağınız işlemi bulun. e-Bordro sorgulamaları Maliye Bakanlığı hizmetleri arasında yer almaktadır. Ardından hizmetin üzerine tıkladığınızda maaş bordronuzun detaylarını görebileceksiniz.