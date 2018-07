Ebordro memur maaşı sorgulama 2018 E Devlet giriş memur maaş bordrosu Temmuz ayı zammı hesapla

E Devlet bordro memur maaşı sorgulama nasıl yapılır? 2018 Temmuz ayı memur maaş bordrosu sorgulama hesaplama nasıl olacak? Devlet Memurlarının 2018 yılı Temmuz ayı memur maaş bordroları e-Devlet üzerinden yarın yayınlanması bekleniyor.. E-bordro hizmeti sayesinde maaş dökümü almak mümkün! Kamu personelleri 2018 yılı Temmuz ayı maaşlarını türkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.Maliye Bakanlığı e-bordro hizmeti son dönemlerde yoğun ilgi görüyor. Online e-bordro hizmeti tüm kamu çalışanlarınca kullanılabiliyor. Maliye Bakanlığı e-bordro uygulaması sayesinde güncel ve geçmiş ayların maaş bordroları internetten de görülebiliyor. Devlet memurlarının maaş bordroları her ayın 14'ünde e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Vatandaşlar bu bordroları inceleyerek maaşlarından yapılan kesintileri, ek ödemeleri görebiliyor. 14 Nisan'da görüntülenebilecek e-Bordro'lara e-Devlet'ten ulaşmak mümkün olacak. Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. İnternette e-bordro uygulamasıyla güncel maaş bordrosu bilgisi öğrenilebiliyor. Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulamasından kolaylıkla güncel veya geçmiş dönem maaş bordrosu görüntülenebiliyor. Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması e-Devlet portalı üzerinden kamu personellerince kullanılabiliyor.



Daha önceki yıllarda Maliye Bakanlığı tarafından Muhasebat sisteminden yayımlanan memur maaş e-bordroları artık sadece e-devlet üzerinden yayımlanıyor. e-Devlet üzerinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/B'li sözleşmeli personeller ile 4/C'li geçici personellerin maaşları yayımlanmıyor.Ayrıca bu personeller haricinde farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar da e-Devlet üzerinden e-Bordro hizmetinden yararlanamıyor.







Haziran ayı memur maaş bordroları yayımlandı. 2018 yılı Mayıs ayı memur maaş bordroları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Memurlar Haziran ayına ait maaşlarını aşağıdaki bağlantıdan T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.









Türkiye’de internet altyapısı, hızla gelişen modern yüzyıl teknolojisinin etkileri ile birlikte yaşamın her alanında kendisine etkin bir şekilde yer bulmaya başladı. Modern yüzyıl teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte yaşamın her alanında insanların internetin sağladığı fırsatlardan ve avantajlardan yararlanabilme şansına sahip olabilmesini sağlayan ileri nesil akıllı cihazlar, internetin kamu kurum ve kuruluşları arasında da yer almasına yol açıyor. Özellikle de internet ortamı üzerinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmete açılan online hizmetler ile birlikte vatandaşlar dakikalar içerisinde kamu işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı tarafından hizmete açılan e-bordro uygulaması günümüzde oldukça yoğun şekilde kullanılıyor.



Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortam üzerinde hizmete açılan e-bordro uygulaması üzerinden sadece dakikalar içerisinde maaş bordrolarını görüntüleyebilme şansına sahip olabilen vatandaşlar, oldukça yoğun ve sık bir şekilde bu dijital hizmet uygulamasını kullanıyor. İnternet ortamı üzerinde yer alan Maliye Bakanlığı Muhasebat Dairesi Başkanlığı’nın e-bordro uygulaması sayesinde Türkiye’de milyonlarca vatandaşın sadece dakikalar içerisinde güncel aya ait olan maaş bordrolarını internet ortamı kolaylıkları ve avantajları ile öğrenebilme şansına sahip olabiliyor.

Modern yüzyıl teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte yaşamın her alanında en etkin şekilde kullanılmakta olan mobil akıllı cihazlar, insanların nerede olursa olsun internet ortamına kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlayabilme şansına sahip olabiliyor. Bu şekilde insanlar yaşamlarının her alanında ihtiyaçları çerçevesinde internet ortamı üzerinde yer alan dijital hizmet uygulamalarından yararlanabilme şansına sahip olabiliyor.



Maliye Bakanlığı Muhasebat Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete açılan e-bordro isimli uygulama üzerinde tüm kamu çalışanları güncel ayın memur maaş bordrosunun dışında da geçmiş aylara ait olan memur maaş bordrosu evraklarını da görüntüleyebilme şansına sahip olabiliyor. Bu yüzden de günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan her bir kamu personeli tarafından T.C. kimlik numarası ve görülmek istenen maaş bordrosunun ay/yıl bilgileri ile kullanılabilmekte olan e-bordro uygulaması yoğun olarak kullanılıyor.







Maliye Bakanlığı Muhasebat Dairesi Başkanlığı tarafından elektronik ortam üzerinde hizmete açılan e-bordro isimli uygulamada Türkiye’de çalışan vatandaşların her ay yasal hakları çerçevesinde alabildikleri maaş bordrolarını elektronik ortam üzerinden de görüntüleyebilme şansına sahip olabilmesini sağlıyor. Bu durum Maliye Bakanlığı’nın iş yükünün de önemli ölçüde hafiflemesini sağlıyor ki vatandaşlarda maaş bordroları konusunda 21.yüzyıl teknolojik imkanlarının sağladığı kolaylıklardan ve avantajlardan yararlanabiliyor.

Herhangi bir üyelik veya başvuru gerektirmeyen Maliye Bakanlığı’nın bu dijital hizmet ekranı Türkiye’de özel sektör alanında çalışarak Sosyal Sigortalar Kurumu mükellefi olan vatandaşlar tarafından kullanılamıyor. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan vatandaşlar tarafından kullanılabilmekte olan Maliye Bakanlığı’nın e-bordro isimli uygulaması üzerinden en güncel ayın dahi memur maaşı bordrosunu görüntüleyebilme şansı bulunuyor.



E-BORDRO ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



E-Bordro işlemini internet üzerinden şifresiz olarak gerçekleştirebilmek için ilk olarak Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü internet sayfasına giriş yapmalısınız. Bu sayfanın E-Bordro bölümüne giriş yaptıktan sonra memurlar bu bölüme bazı bilgilerini girerek E-Bordo internet uygulamasına giriş yapabilirler. E-Bordro sistemine giriş yapabilmek için bu bölüme ilk olarak T.C. kimlik numaranızı, Memuriyet sicil numaranızı ve emekli sicil numaranızı sisteme girmelisiniz.

Ulaşmak istediğiniz maaş bordrosunun ilk olarak yılını seçtikten sonra ayını da seçmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler de girildikten sonra son olarak istihdam tipini seçmelisiniz ve resimde gördüğünüz güvenlik numarasını gerekli yere girmelisiniz. Tüm bu bilgiler sisteme girildikten sonra vatandaşlar internet üzerinden maaş bordrosuna ulaşabilirler.



E DEVLET ÜZERİNDEN E-BORDRO ALMA İŞLEMİ



İnternet üzerinden E-Bordro alma işlemini ayrıca E-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ilk olarak E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme giriş yapabilmek için sağ üst tarafta bulunan sisteme giriş linkini tıklamalısınız. Bu bölümde karşınıza E-Devlet giriş yolları çıkacaktır. Bu giriş yollarından herhangi bir tanesini seçerek sisteme girişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Vatandaşlar genellikle E-Devlet şifresi ile giriş yolunu seçmektedir. Bu giriş yolunu seçtikten sonra sisteme T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yok ise eğer üzerinde T.C. kimlik numaranızın bulunduğu nüfus kağıdınız ile istediğiniz PTT kurumuna giderek 2 TL karşılığında alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümünden Maliye Bakanlığını bulmalısınız. Maliye Bakanlığının alt seçeneklerinden Maliye Bakanlığı E-Bordro hizmetini seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.