Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’ye yatırım yapmak konusundaki kararlılığını vurguladı.

AA muhabirinin sorularına ilişkin bankadan yapılan açıklamada, “EBRD Türkiye’ye bağlılığını sürdürmektedir. Türkiye ile ilişki içerisindedir. Türkiye EBRD’nin operasyonları için son derece önemli bir rol oynamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Türkiye’nin bankanın yatırımları açısından önemi vurgulanırken, “Türkiye portföy büyüklüğü ve yatırım hacmi açısından operasyonlarımız içerisinde en büyük ülke konumundadır. Bu zamana kadar EBRD Türkiye’ye 9,5 milyar avrodan fazla yatırım yapmıştır.” ifadelerine yer verildi.

EBRD açıklamasında, “Bankamız bu yıl Türkiye’de toplam hacmi 1 milyar avro olan 30 projeye imza atmıştır. 2017 yılında Türkiye’deki yatırımlarımızın 1,5 milyar avroyu aşmasını bekliyoruz.” bilgisi verildi.

Dış basında, Almanya’nın, içerisinde EBRD’nin de bulunduğu bazı banka ve kurumların Türkiye’ye yönelik finansmanı azaltılması yönünde çalıştığına dair iddialar yer almıştı.