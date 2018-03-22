ECB Başkan Yardımcılığına Guindos atandı
Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcılığına İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos'u atadı.
- AA
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Liderler Zirvesi için Brüksel'de bir araya geldi.
Toplantıya ilişkin olarak AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ECB Başkan Yardımcılığı görevi 1 Haziran'da sona erecek Vitor Constancio'nun yerine İspanya Ekonomi Bakanı Guindos'un atandığı belirtildi.
Guindos'un bu görevi 8 yıl sürdürmesi öngörülüyor.
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