Eceabat’ta süt hijyeni kursu

Kursun açılış konuşmasını yapan Eceabat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yücel Tokgöz; “Bakanlığımızın onuncu kalkınma planı sağlık yaşam ve hareketlilik programı kapsamında 'Gıda Güvenilirliğinin Arttırılması' çerçevesinde açılan kursta; sütün üretiminden, işlenmesine hatta tüketimine kadar geçen her aşamasında hijyen kuralları anlatılacak. Kaliteli ve hijyenik süt üretiminin temelini oluşturan siz üreticilerimiz için bu kursun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca hayvancılığa başlamak isteyen genç çiftçilerimizin bu kurstan alacakları sertifika, genç çiftçi desteklemesi başvurularının değerlendirme aşamasında artı puan kazandıracaktır” dedi.

Kursta Veteriner Hekim Ayla Yıldız tarafından, sütün tanımı, sağım teknikleri, hayvan hastalıkları ve mücadelesi, kaliteli çiğ süt üretimi, süt verimini etkileyen faktörler, süt üretiminde devlet destekleri ve TARSİM, Gıda Mühendisi Tuna Eren tarafından, çiğ sütün taşınması ve muhafazası, sütte uygulanan ısıl işlemler, sütün işlenmesi, süt ürünleri ile ilgili mevzuat, sütte temel hijyen kuralları ve süt toplama merkezleri, Ziraat Mühendisi Emre Türkmen tarafından süt verimini arttıran yem bitkileri ve tarımda iş güvenliği konuları anlatıldı. Kursun son günü Ezine'nin Üvecik köyünde bulunan 3 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Süt İşletmesine inceleme gezisi yapılarak kurs tamamlanmış oldu.

Protokol üyeleri, personeller ve üreticiler ile birlikte toplam 75 kişinin katıldığı belge dağıtım töreni yapıldı. Kursu başarı ile tamamlayan 34 kursiyerin belgelerini, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna, İlçe Özel İdare Müdürü Murat Türkel, İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Osman Çürük, İlçe Tarım Müdürü Yücel Tokgöz, Eceabat Ziraat Odası Başkanı Özay Kuzu takdim ettiler. Sertifika töreninin ardından TKDK Proje Desteklemeleri, Genç çiftçi desteklemeleri, domates yetiştiriciliği konularında kısa sunumlar yapılarak program tamamlandı.