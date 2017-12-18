e-Devlet, 10. yılında yeni arayüzüyle hizmet vermeye başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-Devlet Kapısı'nın hizmete girişinin 10. yılı dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, değişim ve dönüşümün en güzel örneğinin e-Devlet Kapısı olduğunu söyledi.

e-Devlet Kapısı projesinin, Bakanlığın koordinasyonunda TÜRKSAT Genel Müdürlüğünün fiili uygulamalarıyla, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak, devletle olan ilişkilerinde zaman ve maddi tasarrufta bulunmak hedefiyle hazırlandığını belirten Aka, söz konusu hizmetin 35 milyon kullanıcıya ulaştığını bildirdi.

Milyonlarca işlemin yapıldığı e-Devlet Kapısı'nın hemen hemen bütün kamu hizmetlerini kapsar hale geldiğini ifade eden Aka, ciddi bir dijital dönüşüm yaşandığını dile getirdi.

Aka, vatandaştan bilgi ve belge istemede maksimum kolaylığın sağlandığı söz konusu hizmetle bürokrasinin minimize edilerek, doğrudan hizmet vermeye yönelik ciddi bir değişim yaşandığına dikkati çekti. Aka, "Değişimin önemli yansımalarından bir tanesi yeni arayüz. Bu hizmet, görsellik açısından ve kullanımı kolaylaştıran bir arayüze kavuştu." diye konuştu.

e-Devlet Kapısı'ndaki yenilemenin yeni ihtiyaçlar ve vatandaşların talebine göre devam edeceğini söyleyen Aka, ciddi bir dönüşüm yaşayan devletin, hizmetleri veriş şeklinin günün ihtiyaçlarına ve teknolojinin gereklerine göre yeniden şekillendiğini anlattı.

- "Daha kolay hizmet sunmak adına yeni bir tasarım gerçekleştirdik"

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da yeni arayüzün kullanıcılara, hizmetlere kısa yoldan erişim imkanı sağlayacağını vurguladı. Kılıç, yeni arayüzün e-Devlet Kapısı'nın, 10. yılını doldurduğu bugün uygulamaya alındığını kaydetti.

Kılıç, e-Devlet Kapısı'nda 31 Ocak 2018'e kadar hem yeni hem daha önceki arayüzle hizmet verileceğini anlatarak, e-Devlet'in yaygınlaşması, gelişmesi ve kullanımının artması noktasında en önemli kriterlerden birinin üst seviyede sahiplik olduğunu bildirdi.

İki ayrı kurum olan Haberleşme ve TÜRKSAT genel müdürlüklerinin, tek bir kurum gibi çalışmaya ve daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğini dile getiren Kılıç, "Yeni arayüzümüzün hayırlı hizmetlere vesile olması temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından e-Devlet Kapısı'nın 10. yılı dolayısıyla pasta kesildi.