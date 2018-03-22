E-Fatura, fatura veya fiş düzenlemeyen, gerçek meblağdan farklı bir fatura veya fiş kesenlere 240 lira cezası TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasa ile fatura veya fiş düzenlemeyen, gerçek meblağdan farklı bir fatura veya fiş kesenlere ceza geliyor.