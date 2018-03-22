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E-Fatura, fatura veya fiş düzenlemeyen, gerçek meblağdan farklı bir fatura veya fiş kesenlere 240 lira cezası

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasa ile fatura veya fiş düzenlemeyen, gerçek meblağdan farklı bir fatura veya fiş kesenlere ceza geliyor.

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Meclis'te kabul edilen yeni torba yasa ile beraber E-Fatura, fatura veya fiş düzenlemeyen, gerçek meblağdan farklı bir fatura veya fiş kesenlere her bir belge için asgari 240 lira ceza kesilecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanacak.

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