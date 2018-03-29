EFT nedir saatleri ne zaman EFT ne zaman hesaba geçer

EFT nedir saat aralığı ne zamandır? EFT ne zaman hesaba geçer? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. TCMB'den alınan bilgilere göre EFT; "TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır. EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Türkiye'de E.F.T. sistemi T.C.M.B. tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir.

EFT NEDİR?

TCMB'den alınan bilgilere göre EFT;

"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır. EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Bu nedenle 7 Aralık 2012 tarihinde işlevsel bir ayrıma gidilerek, EFT sisteminin müşteriler arası TL aktarım sistemi ve bankalararası TL aktarım sistemi olmak üzere 2 bileşene ayrılması sağlanmıştır. Müşteriler arası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ve kredi kartı ödemeleri gibi bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalararası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda her iki bileşen de TCMB tarafından oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir. Alacaklandırma esasına göre çalışan EFT sisteminde ödemeler bekletilmeden alıcılarına iletilmekte ve gün sonunda, gerçekleşmeyen emirler iptal edilmektedir."

EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Türkiye'de E.F.T. sistemi T.C.M.B. tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir.

Bankaların EFt saatleri

Abank EFT Saatleri > 08:00 – 17:00

Akbank EFT Saatleri > 09:00 – 17:00

Albaraka Türk EFT Saatleri > 09:00 – 17:15

Anadolu Bank EFT Saatleri > 08:00 – 17:00

Bank Asya EFT Saatleri > 08:00 – 17:25

Burgan Bank EFT Saatleri > 09:00 – 16:30

Denizbank EFT Saatleri > 08:00 – 16:30

Finansbank EFT Saatleri > 09:00 – 17:15

Garanti Bankası EFT Saatleri > 09:00 – 17:15

Halk Bankası EFT Saatleri > 08:00 – 16:30

HSBC EFT Saatleri > 09:00 – 17:00

ING Bank EFT Saatleri > 08:30 – 17:15

Kuveyt Türk EFT Saatleri > 09:00 – 17:20

Odeabank EFT Saatleri > 08:30 – 17:00

Şekerbank EFT Saatleri > 09:00 – 17:15

TEB EFT Saatleri > 09:00 – 17:15

Tekstilbank EFT Saatleri > 08:30 – 17:00

Türkiye Finans EFT Saatleri > 09:00 – 17:15

Türkiye İş Bankası EFT Saatleri > 09:00 – 17:00

Vakıfbank EFT Saatleri > 09:00 – 16:30

Yapı Kredi EFT Saatleri > 09:00 – 16:45

Ziraat Bankası EFT Saatleri > 08:30 – 17:00

İnternet üzerinden EFT Saatleri:

İnternet üzerinden de Türkiye Finans bankası ile EFT yapacak olanlar bunun için 09:00 – 17:00 saatleri arasında hafta içi günlerde işlemlerini yapabilirler.

TEB bankası ile EFT yapmak için gün içinde 09:00 – 16:00 saatlerini kullanmanız gerekiyor.

Yapı Kredi EFT işlemleri 09:00 – 17:00 saatleri arasında yapılabilir.

ING Bank 09:00 – 17:00 saatleri arasında hafta içi her gün EFT yapma imkanı veriyor. Bunun dışında kalan zamanlarda yapılan işlemler bir sonraki günün işlemine kalır.

İş Bankası ile EFT yapmak isteyenler 09:00 – 17:00 saatleri arasında işlemlerini kolayca yapabilirler.

Vakıfbank hesabı olanlar bu durumda EFT işlemi yapmak için hafta içi 09:00 – 17:20 saatlerini kullanabilirler.

Ziraat Bankası ile EFT yapacak olanlarda bunun için 08:30 – 17:00 saatlerini beklemelidir. Bu şekilde hafta içi dışında işleri olanlar yalnızca işlemi sisteme koyabilirler.