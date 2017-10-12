Ege'de Türk bayraklı yolcu gemilerinin seferleri devam edecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Atina'da Yunanistan Denizcilik Bakanı Panagiotis Kouroumplis ile yaptığı görüşme sonrası Türk bayraklı yolcu gemileri ve feribotların seferlerinin devam edeceğini açıklaması, Yunan adalarına düzenli sefer yapan firmalar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı açıklamada, iki ülke arasında geçen ay sonunda ticari yatların tutulmasından dolayı başlayan sıkıntının, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı sayın Ahmet Arslan'ın büyük gayretleriyle çözüm noktasına geldiğini ifade etti.

Ege kıyıları ile Yunanistan'ın Ege adaları arasındaki seferlerin devam edeceğini belirten Öztürk, "Ege'nin iki yakası kopmayacak. Karşılıklı yolcu gemileri ve feribot seferleri sürecek. Ülkemiz vatandaşları Yunan adalarına gitmeye, Yunan misafirlerimiz turizm bölgelerimize gelmeye devam edecek. Ticari yatlara yönelik düzenleme de en kısa sürede hayata geçecektir." dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın aynı denizi paylaşan iki dost ülke olduğunu vurgulayan Öztürk, "İki ülkenin deniz turizminde iş birliğine devam etmesi sayesinde Ege geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dostluğun, kardeşliğin denizi olacak." diye konuştu.

Ayvalık - Midilli arasında hizmet veren turizm acentesi sahibi Eşref Jale de kararın Kuzey Ege'den Batı Akdeniz'e kadar hizmet veren tur şirketleri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Yunanistan'ın Türkiye'yi Gri Liste'ye düşürmek için böyle bir girişim içinde olduğunu aktaran Jale, Bakanlığın ilk olarak aldığı yasak kararını doğru bulduklarını bildirdi.

Yunan adalarındaki gelirin çok büyük bir kısmının Türkiye'den giden turistlerden elde edildiğine dikkati çeken Jale, "Karar hem bizim için hem de Yunanistan için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Tur şirketleri olarak bütün endişelerinin gittğini dile getiren Jale, "Bu süreçte maddi anlamda bazı kayıplarımız olmuştur ama bu da bizim devletimiz için ödediğimiz bir bedeldir. Hiç önemi yoktur." şeklinde konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yunanistan'ın Türk gemilerine karşı tutumu nedeniyle bazı önlemler almış, bu kapsamda 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren Türk bayraklı ticari yatların, 12 Ekim 2017'den itibaren de düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin Yunan kara sularına seferi yasaklanmıştı.