Yücel: Eğitime ‘milli’ kurumlar gerek
Uğur Okulları birkaç yıl içinde eğitim sektörüne 600 milyon liradan fazla yatırım yaparak 2 bin yeni istihdam sağlayacak. Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel “Artık amacımız para kazanmaktan çıktı, bu bir sorumluluk. FETÖ yapılanmasının boşluğunu milli duruşa sahip eğitim kurumları doldurmalı” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Nasıl ki bir binanın sağlamlığı temelinin doğru atıldığı ile doğru orantılıysa, bir ülke için de aynı durum geçerli… Bir ülkenin, bir milletin temelini eğitim ile atarsınız, o temel ne kadar sağlam ise, o ülke içeriden veya dışarıdan gelecek her türlü girişime karşı dimdik ayakta durur… ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünü boşa söylememiş atalarımız. Bir ülkeyi parçalamak-bölmek ve yönetmek niyetinde olanlar, ilk olarak eğitim sektörünü ele geçirmeyi planlıyor… Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) neden eğitim sektörünün kılcal damarlarına bu kadar sızdığını buradan daha iyi anlıyoruz. 17-25 Aralık veya 15 Temmuz gibi süreçleri yeniden yaşamamak adına eğitim sektörüne çok dikkat etmek ve özen göstermek gerekiyor. FETÖ yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından, eğitim sektöründeki tüm faaliyetleri tamamen durdurulup, dershaneleri kapatılsa da, bunların yerine açılacak olan eğitim kurumlarının da ‘milli’ eğitim duygusu ile hareket ediyor olması gerekiyor. Bu hafta Patron Katı’nın konuğu olarak 49 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel ile konuştuk. Kendisi de benim düşüncelerime birebir katılıyor. Birkaç yıl içinde 600 milyon liradan fazla yatırım yapacaklarını ifade eden Yücel Yücel “FETÖ yapılanmasının eğitim sektöründen temizlenmesinin ardından, bunların yerini kıyafetleri değişmiş fakat aynı örgüte mensup yeni kurumlar doldurabilir. Biz bu bilinçle, hızla büyüme kararı aldık. Her yıl 20’den fazla okul açmayı planlıyoruz. Artık amaç para kazanmaktan çıktı, bu bizim için bir sorumluluk” dedi.
Uğur Okulları ile nasıl tanıştınız, en başından başlayalım?
İlk başlangıcım Uğur Dershanesi’yle oldu. Üniversite 2. Sınıfta okurken, boş zamanlarımda dershanede etüt öğretmenliği yapıyordum. Okuduğum bölüm ise fizik idi… 3 yıl kadar öğretmenlik yapmamın ardından, yöneticiliğe başladım. Aksaray ve İzmir’de bulundum. Ardından Uğur Okullar Genel Müdürü olarak İstanbul’a döndüm.
Uğur Okulları’nın büyüklüğünden bahsedelim?
2 yıl öncesine kadar Uğur Dershaneleri olarak 210-220 arasında dershanemiz vardı. Türkiye’de olmadığımız il yoktu. 200 bine yakın öğrenciye eğitim veriyorduk. FETÖ ypılnamasının ortaya çıkması ile devletimiz bir kanun çıkararak dershaneleri okullara çevirdi. Biz de kısmen küçülmeye gitmek durumunda kaldık. Şimdi 80 okul ile devam ediyoruz. K12 adı altında eğitim kurumlarımızı topladık. Anaokulundan liseye kadar eğitim veriyoruz.
Eğitim bir ülke için ne ifade ediyor?
15 Temmuz sürecinde bir ülkenin geleceğinin nasıl değişebileceğini gördük. Değişebilirdi de… Milletimiz ve Cumhurbaşkanımızın duyarlılığı ile bu püskürtüldü. Biz eğitim kurumu olarak böyle bir görev üstlendik. Cemaat yapılanmasının eğitimde sonlandırılması sonrası oluşan boşluğu doldurmak için agresif bir büyüme planı çizdik.
600 MİLYON LİRA YATIRIM 2 BİN YENİ İSTİHDAM
Yeni yatırım planları nedir?
20 tane okulumuz var, 20 okul daha açacağız. Okul başına 30 milyon liradan hesaplarsak. Toplamda 600 milyon lira yatırıma demek. Bir okulda 100 kişi istihdam ediyoruz. Toplamda 2 bin istihdam demek bu. Ülkemiz için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitime ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Onlar için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi iyi kullanıyoruz. Yabancı dil eğitimlerimize erken dönemde başlıyoruz.
Artık sadece okul açalım para kazanalım diye bakmıyoruz. Bu bizim için bir sorumluluk. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bu kadar zor bir dönemde bu kadar büyük yatırımları yapmamızdaki amaç da bu.
Uğur Bilim ve Teknoloji Üniversitesi geliyor
Eğitim sektöründe en büyük marka siz misiniz? Hedefleriniz neler?
Tüm öğrenci sayısı olarak baktığımız zaman bizden büyük kurum yoktur. Yurt dışına açılma planımız var. Öncelikli hedefimiz Türkiye çapında hızla büyümek. 49 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. 50. Yılımızda 50 kampüs hedefine ulaşmak istiyoruz. Hayalimiz Uğur Üniversitesi kurmak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İsim olarak da ‘Uğur Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ diye düşündük.
Los Angeles yolcusu...
Yurt dışında olmadığınızı söylediniz? Ne zaman planlıyorsunuz?
Asıl amacımız yurt dışında olabilmek. Bizim hedefimiz dünyanın her yerinde olabilmek. Ama bunu yaparken de işini iyi yapan bir kurum olarak kalabilmek. Bahçeşehir Üniversitesi olarak yurt dışında bunu başardık. Ancak Uğur Okulları olarak halen hedeflerimiz arasında bu var. Bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Yurt dışında ilk olarak Amerika’da var olmayı planlıyoruz. Başlayacağımız yer de Los Angeles olacak.
OBAMA’NIN HEDEFİ TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞİYOR
Eğitimde yenilik yapıyor musunuz?
Stem eğitimi dediğimiz bir eğitim var. Yurt dışında büyük önem veriliyor. Aslında olay tüm disiplinleri biraraya getirerek öğretmek. Örneğin; okul içinde bir cinayet işlenmiş. Çocuklar bu cinayeti çözerken bir çok konudan besleniyorlar. Olay yerindeki saçı bularak suçluyu arıyorlar, burada kimyadan yararlanıyor. Kurşun hangi yönden hanig açıyla glmiş, bunu çözerken fizikten yararlanıyor. Stem çok önemli… Obama bir konuşmasında ABD’deki eğitimcilere seslenerek “Yılda 150 bin Stem öğrencisi yetiştirmenizi istiyorum” dedi.
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