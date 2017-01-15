Yücel: Eğitime ‘milli’ kurumlar gerek

Nasıl ki bir binanın sağlamlığı temelinin doğru atıldığı ile doğru orantılıysa, bir ülke için de aynı durum geçerli… Bir ülkenin, bir milletin temelini eğitim ile atarsınız, o temel ne kadar sağlam ise, o ülke içeriden veya dışarıdan gelecek her türlü girişime karşı dimdik ayakta durur… ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünü boşa söylememiş atalarımız. Bir ülkeyi parçalamak-bölmek ve yönetmek niyetinde olanlar, ilk olarak eğitim sektörünü ele geçirmeyi planlıyor… Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) neden eğitim sektörünün kılcal damarlarına bu kadar sızdığını buradan daha iyi anlıyoruz. 17-25 Aralık veya 15 Temmuz gibi süreçleri yeniden yaşamamak adına eğitim sektörüne çok dikkat etmek ve özen göstermek gerekiyor. FETÖ yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından, eğitim sektöründeki tüm faaliyetleri tamamen durdurulup, dershaneleri kapatılsa da, bunların yerine açılacak olan eğitim kurumlarının da ‘milli’ eğitim duygusu ile hareket ediyor olması gerekiyor. Bu hafta Patron Katı’nın konuğu olarak 49 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel ile konuştuk. Kendisi de benim düşüncelerime birebir katılıyor. Birkaç yıl içinde 600 milyon liradan fazla yatırım yapacaklarını ifade eden Yücel Yücel “FETÖ yapılanmasının eğitim sektöründen temizlenmesinin ardından, bunların yerini kıyafetleri değişmiş fakat aynı örgüte mensup yeni kurumlar doldurabilir. Biz bu bilinçle, hızla büyüme kararı aldık. Her yıl 20’den fazla okul açmayı planlıyoruz. Artık amaç para kazanmaktan çıktı, bu bizim için bir sorumluluk” dedi.

Uğur Okulları ile nasıl tanıştınız, en başından başlayalım?

İlk başlangıcım Uğur Dershanesi’yle oldu. Üniversite 2. Sınıfta okurken, boş zamanlarımda dershanede etüt öğretmenliği yapıyordum. Okuduğum bölüm ise fizik idi… 3 yıl kadar öğretmenlik yapmamın ardından, yöneticiliğe başladım. Aksaray ve İzmir’de bulundum. Ardından Uğur Okullar Genel Müdürü olarak İstanbul’a döndüm.

Uğur Okulları’nın büyüklüğünden bahsedelim?

2 yıl öncesine kadar Uğur Dershaneleri olarak 210-220 arasında dershanemiz vardı. Türkiye’de olmadığımız il yoktu. 200 bine yakın öğrenciye eğitim veriyorduk. FETÖ ypılnamasının ortaya çıkması ile devletimiz bir kanun çıkararak dershaneleri okullara çevirdi. Biz de kısmen küçülmeye gitmek durumunda kaldık. Şimdi 80 okul ile devam ediyoruz. K12 adı altında eğitim kurumlarımızı topladık. Anaokulundan liseye kadar eğitim veriyoruz.

Eğitim bir ülke için ne ifade ediyor?

15 Temmuz sürecinde bir ülkenin geleceğinin nasıl değişebileceğini gördük. Değişebilirdi de… Milletimiz ve Cumhurbaşkanımızın duyarlılığı ile bu püskürtüldü. Biz eğitim kurumu olarak böyle bir görev üstlendik. Cemaat yapılanmasının eğitimde sonlandırılması sonrası oluşan boşluğu doldurmak için agresif bir büyüme planı çizdik.