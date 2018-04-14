Eğribel Tüneli'nde ışığa 50 metre kaldı

"27 Haziran'da kullanıma sunulacak"

Sağ tüp tünelde ise yaklaşık 600 metre mesafe kaldığı bilgisini veren Sarıfakıoğulları, "Tünel inşaatının yaklaşık 2,5 ay gibi sürede tamamlanması planlanıyor. 27 Haziran'da yüklenici firma tarafından tünel teslim edilip vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak." diye konuştu.

Sarıfakıoğulları, tünel inşaatıyla birlikte yaklaşık bin 800 metre bağlantı yolları yapılacağını ifade ederek, yol çalışmalarının da yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını aktardı.

Tünelin açılmasıyla trafik güvenliği açısından vatandaşların daha konforlu bir yolda seyahat edeceğini dile getiren Sarıfakıoğulları, kış aylarında yolun kapanması sıkıntısının da bertaraf edileceğini kaydetti.

Harun Sarıfakıoğulları, tünelin Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Turizm potansiyelini de beraberinde getirecek, öyle zannediyorum ki Karadeniz'i merak eden birçok misafirimiz bu yolu kullanmak suretiyle yaz ve kış, kış diyorum çünkü özellikle yayla turizmi açısından çok önemli ilimizi ziyaret edebilecekler. Böylelikle turizm potansiyeline canlılık getireceğini düşünüyoruz."

Tünelin, ticaret hacmini de etkileyeceğini düşündüklerini aktaran Sarıfakıoğulları, "Çünkü yolun konforunun artması, zaman açısından sunduğu avantajlar ticaret hacmini de çok önemli ölçüde geliştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.