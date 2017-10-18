Ekim 2017 Maaş Bordrosu! e-bordro sorgulama ekranı

Ekim 2017 maaş bordroları yayınlandı. Çalışanlar maaş bordrolarını internet üzerinden sorgulayabiliyorlar. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Sadece e-Bordro değil, pek çok farklı işlemi de e-Devlet'ten yapabilirsiniz. Önceleri kurumlara giderek yapılan işlemler 2008 yılında hayatımıza giren e-Devlet'te toplanmaya başladı. Az sayıda işlemle açılan bu platformdan bugün pek çok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık kurumlarda zaman kaybetmeden istediğiniz bilgiye, evraka ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan bu kurumlarda iş yükünü de hafifletiyor ve işleyişi hızlandırıyor.

Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4B, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

Memurların geçmiş dönem maaş dökümlerine de ulaşabileceği 2017 Ağustos e bordro yayınlandı.657 sayılı kanuna tabii devlet memurları için e-bordro yayınlandı. E-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilen maaş bordolarına sizden başkası ulaşamıyor.

E-BORDRO NASIL ALINIR?

www.turkiye.gov.tr adresine gidin ve ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı seçeneklerinden birini kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın ve ardından altı kısımda yer alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler kısmından yahut yukarıda yer alan arama kısmından yararlanmak istediğiniz hizmetin adını yazın. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı önünüze çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin. Dilerseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonunu kullanarak yazdırabilirsiniz. Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4B, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

MAAŞINIZDAKİ KESİNTİLERİ İNCELEYİN

Bir meslek sahibi olmak için küçük yaşlardan beri çalışmalara başlarız. İyi bir mesleğimiz olsun diye küçük yaşlarda gerekli olan bütün sınavlara gireriz. Sınavlardan almış olduğumuz puanlara göre okuduğumuz bir bölüm ile ilgili mesleklerimiz olur. Bir işe başlar iken bizlerin dikkat etmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. İşe başlarken konuşulmakta olan maaş konusu da bu konular arasından en önemlisidir. Maaş alma konusunda yapmamız gerekmekte olan çok sayıda bir işlem bulunmaz. Bunun için de bizler ne zaman maaş alacağımızı ve de ne zaman ne kadar tutar alacağımızı çokça merak ederiz. O zaman ise meslek sahibi olmak için çalıştıktan sonra girdiğimiz işte hak ettiğimiz ücreti de merak ederiz. Seneler geçtikçe bazı zamanlarda almış olduğumuz maaşlarda bazı eksiklikler olmuş olabilir.

ARTIK E-BORDRO İŞLEMLERİ E-DEVLET'TE

Geçmiş yıllarda Maliye Bakanlığı tarafından Muhasebat sisteminden yayımlanan memur maaş e-bordroları artık sadece e-devlet üzerinden yayımlanıyor. E-Bordro hizmetinden sadece kadrolu memurlar yararlanabiliyor. e-Devlet üzerinden 657'ye tabi 4/B'li sözleşmeli personel ile 4/C'li geçici personeller maaşlarını göremiyorlar. Kamu personelleri 2017 Ağustos ayı maaş bordrolarına şu andan itibaren görüntüleyebilecekler. Memurlar e-bordro ile geçen aylara ait maaşlarını ve maaş kesintileri de görüntülenebiliyor. SGK ve emeklilik kesintisi, asgari geçim indirimi miktarı ve diğer kesinti ile ek ödemelerin tüm ayrıntıları da e-bordrodan görülebiliyor.