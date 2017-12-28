Ekimde doğalgaz ithalatı arttı

GAZBİR tarafından hazırlanan "Ekim 2017 Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, ekimde ithal edilen doğalgaz içinde sıvılaştırılmış doğalgazın payı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 113,64 artarak 495 milyon 74 bin metreküpe ulaştı.

Bu ayda en fazla doğalgaz ithal edilen ülke, yüzde 56 ile Rusya olurken, bu ülkeyi yüzde 17,47 ile İran ve yüzde 12,52 ile Azerbaycan takip etti.

Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalatı ekimde yüzde 19,7 artarak 4 milyar 137 milyon 10 bin metreküp oldu.

Söz konusu ayda doğalgaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,90 artarak 4 milyar 81 milyon 49 bin metreküpe çıktı.

Ekimde doğalgaz abone sayısı 760 bin 815 artarak 13 milyon 304 bine ulaştı. Serbest tüketici sayısı ise 34 bin 688 artışla 535 bin 653'e yükseldi.

Türkiye'deki doğalgaz abone sayısının en fazla olduğu iller arasında İstanbul ilk sırada bulunurken, Ankara ikinci ve Bursa üçüncü sırada yer aldı.

Ocak-ekim döneminde konutlarda tüketim arttı

Türkiye'de ocak-ekim döneminde doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,67 artarak 38 milyar 527 milyon 22 bin metreküp oldu.

Bu dönemde doğalgaz ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,27 artarak 43 milyar 805 milyon 30 bin metreküp oldu.

Söz konusu dönemde konutlardaki doğalgaz tüketimi yüzde 24,7, elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz miktarı yüzde 19,92 artarken, sanayi tüketimi yüzde 5,29 azaldı.