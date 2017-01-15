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Ekmek tasarrufu ile 8 milyar TL tasarruf

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek israfının önlenmesi ile zam yapılmasına gerek kalmayacağını belirterek, “2013”te yapılan yüzde 18’lik tasarruf ile ekonomimize 2.8 milyar lira kazandırılmıştı.

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Bu oran yüzde 35-40’a çıktığı zaman milli ekonominin kazanımı 7-8 milyarın üzerinde olacaktır” dedi. Palandöken, Türkiye’de günlük israf edilen ekmek miktarının tahminen 5,2 milyon adetin üzerinde olduğunu ifade ederek, bu israfın önlenmesi için televizyonlarda kamu spotu yapılması ve okullarda öğrencilere en iyi şekilde anlatılması gerektiğini kaydetti. İsraf edilen ekmekle 4.5 milyon kişinin bir günlük ihtiyacının giderilebileceğine dikkati çeken Palandöken “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2012’de başlatılan ve TESK olarak destek verdiğimiz israfı önleme kampanyası ile bu rakamlara ancak ulaşılabildi” dedi.

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