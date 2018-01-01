Ekmekte yeni dönem! Bugünden itibaren başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle bugün itibarıyla ekmekte yeni dönem başladı. Ekmek çeşitlerinin bugünden itibaren en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilecek.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem fiyat istikrarının korunması hem de ekmek israfının önlenebilmesi için ekmek gramajının 200 gramdan başlayarak 10 gram ve katları şeklinde artırılmasının daha doğru olacağını söyledi.

Yeni uygulamayla, günlük üretilen 90 milyon 900 bin ekmekte israf oranının önemli ölçüde azalacağını belirten Balcı, "İlk çalışmamızda ekmek israfının 6 milyondan 4 milyon 900 bin adede kadar düşürülmesi elimizdeki somut verilerdir. 2018 yılı inanıyorum ki israfın en alt seviyelere ineceği yıl olacaktır. Ekmek üreticileri olarak bu çalışmayla ekonomimize de önemli bir katma değer yaratacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"200 gram ekmek üretimi tüm illerde uygulanacaktır" şeklindeki yanlış algı olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini dile getiren Balcı, "Talep eden illerimiz 200 gram ekmek üretimi için tarife alabilecekler ve yine talebe uygun olarak bunun satışını yapabileceklerdir. Bir kez daha ifade etmek gerekirse, ekmeğin kilogram fiyatının 5 liranın üzerine çıkmaması konusunda da gerekli hassasiyet gösterilecektir." diye konuştu.

'HERKES AİLESİNİN TÜKETECEĞİ MİKTARDA ALACAK'

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Vurucu da yapılan düzenlemeyle ekmeğe ara gramlar verildiğini söyledi.

Ekmeğin bugünden itibaren 200 gramdan başlayarak üretileceğini belirten Vurucu, şunları kaydetti:

"Ekmeğimizin, 200 gramı 1 lira, 250 gramı ise 1 lira 25 kuruşa satılacak. Bu öncelikle israfı önleyecek. Küçük aileler için çok iyi oldu. Herkes ailesinin tüketeceği miktarda ekmek alacak. Şimdi iki kişilik bir aile için örneğin 200 gramlık ekmek yeterli olacaktır. 3-4 kişilik aile de kendi ihtiyacı oranında ve sayısında ekmek alacak."

Kent esnafından Abdurrahman Atalay da herkesin ihtiyacına göre ekmek almadığını, sorunun bundan kaynaklandığını belirtti. Ekmekte doğru tüketimin gramaj ve fiyat politikasıyla sağlanabileceğini söyleyen Atalay, "Bu konuda israf olmaması için kişinin kendi ihtiyacına göre alması gerekiyor. 1 Ocak'tan itibaren 200 gramlık ekmekler satılacak. Bu ekmeğe ihtiyacı olan 200 gramlığı tercih edecek. Daha fazla olan daha büyük gramajı tercih edecek. Bence güzel bir uygulama oldu. Ben çok yararlı buldum." ifadelerini kullandı.

Muhammet Bekir Aydın da ekmeğin temel ihtiyaç maddesi olduğunu dile getirerek, "Devletin aldığı karar çok mantıklı. Herkes ihtiyacı kadar ekmek alacak demek. Ayrıca israf da olmaz, çünkü ekmek tüketilir ve biter. Bence çok yerinde ve uygun bir karar. Rakamlar da iyi, umarım herkes benimser kararı." dedi. Bu arada, ekmeğin yıl içinde Bursa, Balıkesir ve Kütahya'da 250 gram olarak satılmaya devam edileceği öğrenildi.