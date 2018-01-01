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Ekmekte yeni dönem israfı azaltacak

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde yapılan değişiklik dünden itibaren yürürlüğe girdi.

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Tebliğle ekmek çeşitlerinin en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10’ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesi sayesinde ekmek israfının önüne geçilmesi öngörülüyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, “2018 yılı inanıyorum ki israfın en alt seviyelere ineceği yıl olacaktır. Ekmek üreticileri olarak bu çalışmayla ekonomimize de önemli bir katma değer yaratacağımızı düşünüyoruz” dedi.

 

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