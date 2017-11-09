Ekonomi Bakanı Zekbekci, yıl genelinde yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme yakalanacağını söyledi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Hükümet ve bakanlık olarak, dünyada yaşanan gelişmeleri proaktif şekilde takip ettiklerini, tüm muhtemel senaryoları ve bunların etkilerini göz önünde tutarak çalışma yaptıklarını bildirdi.

Zeybekci, dünya ticaretinin 2017’de biraz daha toparlanarak, yıl sonu itibarıyla miktar bazında yüzde 3,6 düzeyinde artmasının öngörüldüğüne işaret ederek, 2018'de ise küresel ticarette yüzde 3,2 oranında artış beklendiğini belirtti.

Dünya konjonktüründe son 15 yılda yaşanan zor sürece rağmen, ülke ekonomisinin bu dönemde çok daha olgun ve sağlam hale geldiğine değinen Zeybekci, "Küresel gelişmelerin yanı sıra, ülkemizde yaşanan 15 Temmuz hain işgal girişimine rağmen ekonomimiz 2016 yılında yüzde 3,2 büyüdü. 2017'de de büyümemiz güçlenerek devam ediyor. 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,2 gibi yüksek bir oranda büyüyen ekonomimiz ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyümüş ve AB üyeleri arasında en hızla büyüyen 5. ülke olmuştur." diye konuştu.

Zeybekci, yılın geri kalanı için öncü veriler değerlendirildiğinde, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyeceğinin öngörüldüğünü aktararak, "Dördüncü çeyrekte büyümemiz bir miktar hız kaybetse de yıl genelinde ekonomimizin yüzde 6'nın üzerinde güçlü bir büyüme yakalayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yılın ilk yarısında gösterilen güçlü performansın ardından uluslararası kuruluşların Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladığına dikkati çeken Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"IMF 2017 yılında 3 defa revize tahminde bulunarak, üçüncü revizesinde büyüme beklentimizi 2,6 puan yukarı çekti ve yüzde 5,1 olarak açıkladı. Eminiz yıl sonunda bu da tutmayacak. Dünya Bankası da ülkemizin 2017 yılı büyüme tahminini 0,4 puan yukarı çekerek yüzde 4'e yükseltti. Ayrıca Dünya Bankası, 2017 yılı 3. çeyrek büyüme verisinin açıklanmasının ardından tahminlerini yüzde 5 düzeyine revize edeceklerini açıkladı. Rahatlıkla iddia edebiliyoruz ki yıl sonu verileri açıklandığında, çoğu uluslararası kuruluşun yanıldığını, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini yeterince dikkate almadıklarını hep birlikte göreceğiz."

'İhracat hedefini rahatlıkla aşarız'

Zeybekci, yılın ilk yarısındaki yüzde 5,1'lik büyümeye net ihracatın 2, yatırımların ise 1,9 puan katkı sağladığını anlatarak, ülkenin önümüzdeki yıllarda büyüme hikayesinin net ihracata ve yatırımlara dayalı olacağını vurguladı.

Bakan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatımız, 2017 yılında da artışını hızlı şekilde sürdürmüş ve yıllıklandırılmış olarak ekim ayı itibarıyla şimdiden 155 milyar dolar seviyesini yaklaşmıştır. Bu artış eğiliminin yılın geri kalanında da devam edeceğini ve 2017 sonunda Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 156,5 milyar dolar ihracat hedefini rahatlıkla aşarak, tarihi zirve olan 157,6 milyar dolar düzeyini yakalayabileceğimizi düşünüyorum."

Küresel ticarette e-ticaretin önemine de vurgu yapan Zeybekci, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2016 itibarıyla 17,5 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Bakan Zeybekci, e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin yüzde 80'ini Bakanlık sağladıklarını anımsatarak, "Yıl sonunda 10 bin ihracatçımızın e-ticaret sitelerine üye olmasını sağlayacağız. Yeni çıkardığımız düzenlemeyle, firmalarımızın yurt dışından marka satın almalarını, 2 milyon dolara kadar destekleyeceğiz." dedi.

Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı desteğin 2018'de yüzde 15 artışla 46 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının beklendiğini belirten Zeybekci, "Bu hedefe ulaştığımızda hepimizin gurur duyacağı bir banka haline gelerek, dünyada bir numara olacak." dedi.

İhracatçılara yeşil pasaport

İhracatçılara verilen yeşil pasaport uygulamasına da değinen Zeybekci, 11 bin ihracatçıya yeşil pasaport imkanı getirildiğini söyledi. Zeybekci, "İşlemlerini tamamlayan 5 bin 788 vatandaşımız pasaport almaya hak kazandı." bilgisini verdi.

"2018'de 25 bin ihracatçıyı e-ticaret sitelerine üye yapacağız"

Zeybekci, e-ticaret konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, e-ticaret hacminin 2020 yılına gelindiğinde 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Bu yıl sonu itibarıyla 10 bin ihracatçıyı e-ticaret sitelerine üye yapacaklarını belirten Zeybekci, "2018'de bu sayıyı minimum 25 bine çıkartacağız." dedi.

"Teşvik belgesinde 2016 rakamları şimdiden geçildi"

Yatırım teşvik sistemi konusuna da değinen Zeybekci, özellikle "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi"nin olumlu dönüşlerini almaya başladıklarını söyledi. Zeybekci, şu ana kadar incelemeleri bitirilmiş 70 milyar liraya yakın yatırım projesinin değerlendirme süreciyle ilgili son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Zeybekci, bu yılın 10 ayında 6 bin 266 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini aktararak, 2016 yılına ilişkin sayının şimdiden geçildiğini, toplam sabit yatırım tutarının 84,1 milyar lira olduğunu ifade etti.