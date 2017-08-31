Ekonomi Bakanı Zeybekci: 2017 Türkiye'nin ekonomik anlamda şahlanma yılı olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017'nin Türkiye'nin ekonomik büyüme anlamında şahlanma yılı olacağını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Denizli'de bulunan Zeybekci, partisinin il başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Törende konuşan Zeybekci, Türkiye'nin 2017 yılı ekonomik performansını değerlendi.

AK Parti'nin iktirada geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana çok badireler atlatıldığını, tüm musibetlere rağmen gelinen noktanın düşmanı kıskandırdığını ifade eden Zeybekci, "AK Parti iktidarının ve hükümetlerinin, Türkiye'nin sağlamış olduğu başarıya inanın akılları ermiyor." dedi.

Moody's'in Türkiye'nin 2017 yılı ekonomik büyüme rakamları revizyonu

Moody's'in Türkiye'nin 2017 yılı ekonomik büyüme rakamlarına ilişkin revizyon açıklamalarına dikkati çeken Zeybekci şöyle konuştu:

"İkinci defa revize ediyorlar büyümeyi. Lütfetmiş 3,7 diyor Türkiye'nin 2017 büyümesine. İşte 11-12 Eylül'de açıklanacak ikinci çeyrek. Üçüncü çeyrekte göreceksin yüzde 7'lik, 7,5'lik büyüme nasıl oluyormuş. Dördüncü çeyrekteki büyümeyi göreceksin. İşte bugün ayın 31'i. Yarın ihracat rakamlarının ilk defa söylüyorum beklentilerin, tahminlerin, bakın tahmin dahi edemiyorlar. Olsa olsa yüzde 6-7 diyorlar, iki katı gelecek göreceksiniz. Ağustos zaferleri, eylül zaferleri, yıl sonu 2017 Türkiye'nin ekonomik anlamda şahlanma yılı olacak."

Zeybekci, IMF'nin, satın alma gücüne göre Türkiye'nin dünyanın 13. büyük ekonomisi olduğunu geçen hafta açıkladığını anımsatarak "Biz, ilk 10 büyük ekonomiden biri, Avrupa'nın da ilk üç ekonomisinden biri hedefini Allah'ın izni ile AK Parti hükümetleri ile yakalayacağız." diye konuştu.

Zeybekci, daha sonra Kurban Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.