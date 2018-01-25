Ekonomi Bakanı Zeybekci, Davos'ta üst düzey yöneticilerle görüştü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dow Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı ve DowAksa Yönetim Kurulu Başkanı Heinz Haller ve Uber Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pierre-Dimitri Gore-Coty ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen firmaların bu yöndeki taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin yasal prosedürleri yerine getiren her türlü yatırımcıya kapısının açık olduğunu söyledi.

Zeybekci, Davos Zirvesi'nde İsviçre Ekonomi, Eğitim ve Araştırmadan Sorumlu Federal Hükümet Bakanı Johann Schneider-Ammann ve Lihtenştayn Dışişleri, Eğitim ve Kültür Bakanı Aurelia Frick ile de bir araya gelerek ikili ekonomik konuların geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunmuştu.