Ekonomi Bakanı Zeybekci: Dolardaki hareketlilik spekülatif
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dövizdeki dalgalanmalara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Zeybekci, 'Dolardaki hareketlilik spekülatif. Türk Lirası Dolar endeksini oluşturan para birimleriyle uyum gösterecektir' dedi.
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