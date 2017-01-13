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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Dolardaki hareketlilik spekülatif

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dövizdeki dalgalanmalara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Zeybekci, 'Dolardaki hareketlilik spekülatif. Türk Lirası Dolar endeksini oluşturan para birimleriyle uyum gösterecektir' dedi.

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