Ekonomi Bakanı Zeybekci: ECOWAS ile kurumsal bir ilişkiye girmeye çalışıyoruz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Afrika açılımında mihenk taşlarından biri olan, Afrika nüfusunun toplamının yüzde 30'unun yaşadığı, Afrika milli gelirinin yüzde 25'inin temsil edildiği ECOWAS ile kurumsal bir ilişkiye girmeye çalışıyoruz." dedi.

Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, AKSA sponsorluğunda gala yemeği düzenlendi.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, forumun çok başarılı olduğunu ve yapılan görüşmelerin oldukça yoğun geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Afrika'da her ülkeyle ayrı ayrı iş birliğinin bulunduğunu aktaran Zeybekci, "Türkiye'nin Afrika açılımında mihenk taşlarından biri olan, Afrika nüfusunun toplamının yüzde 30'unun yaşadığı, Afrika milli gelirinin yüzde 25'inin temsil edildiği ECOWAS ile kurumsal bir ilişkiye girmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Zeybekci, Türkiye'nin son 15 yılda ECOWAS ülkeleriyle ticaretini 10 kat artırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak, 1975 yılında kurulmuş, malın, hizmetlerin, yatırımların serbestçe hareket ettiği, parasal birliğe doğru hızlı şekilde giden ECOWAS ile kurumsal olarak entegrasyona gitmek istiyoruz. ECOWAS ile kalıcı bir şekilde, çok kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması ile kalıcı bir iş birliğine gitmek istiyoruz. Türkiye olarak hiçbir zaman için şöyle bir alışkanlık içerisinde olmadık ve genetiğimizde de bu yok; yani gidelim orada menfaatlerimizi maksimize edelim ve ayrılalım, bu bize aykırı. Biz gidelim, Afrikalı olalım, orada yerleşelim, oranın menfaatlerini zirveye çıkarmak için yapılması gereken ne varsa yapalım, her şeyimizle, özel sektörümüzle, hükümetimizle, bankacılık sistemimizle, kurumlarımızla, destek örgütlerimizle. Bu konuyu uzun uzun konuştuk ve dile getirdik ki uzun zamandan beri de konuşuyorduk ve İstanbul zirvesinin de önemli amaçlarından bir tanesi de buydu."

Görüşmelerin sonunda Türkiye ve ECOWAS arasında kapsamlı, derin bir Serbest Ticaret Anlaşması için fikir birliğine varıldığını belirten Zeybekci, bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Zeybekci, 2018 sonuna kadar etki değerlendirme raporu hazırlayacaklarını bildirerek, raporun sonuçlarına göre Türkiye ve ECOWAS arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılmasıyla ilgili kararın verileceğini söyledi. Zeybekci, "Türkiye ve Afrika arasında tarihi bir gündü bugün. Bugün almış olduğumuz kararlar, koyduğumuz hedefler, ilan etmiş olduğumuz yol haritası tarihi bir öneme sahip. Bunun sonunda herkesin kazandığı, 15 ülkenin temsil edildiği ECOWAS'ın da menfaatlerinin maksimize edildiği, Türkiye'nin de menfaatlerinin maksimize edildiği ve ortak noktada buluşulduğu bir gündü bugün." dedi.

"Karşılıklı ticarette potansiyelimizin altındayız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de amaçlarının Türkiye’nin kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde ihracatını artırarak, büyümesine ve istihdamına katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Bu amaca ulaşırken, dünyanın tamamıyla kazan-kazan prensibi çerçevesinde ilişkiler kurmaya gayret ediyoruz. Gittiğimiz her ülkede diyoruz ki biz büyürken siz de bizimle büyüyün. İhracatımız artarken, sizin de bize ihracatınız artsın.” dedi.

Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2006’da Afrika’ya açılım stratejisini ortaya koyduğunu hatırlatarak, söz konusu tarihten sonra, Türkiye-Afrika İşbirliği zirveleri, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu gibi çok önemli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Söz konusu etkinliklerle ikili ilişkilerin ortaklığa dönüştüğünün altını çizen Büyükekşi, şöyle devam etti:

“Bugün başlayan forumumuz da Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki, özellikle ECOWAS ülkeleri ile ilişkilerimize önemli bir katkı sağlamış olacak. Türkiye’nin ECOWAS ülkeleri ile ihracatı geçen yıl 1,5 milyar dolara çıkarak, şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. İthalatımız ise 750 milyon dolar düzeyinde. Ancak bizler bu rakamları kesinlikle yeterli görmüyoruz. 15 ülkeden oluşan ECOWAS ülkelerine ihracatımız, toplam ihracatımızın yalnızca yüzde birini oluşturuyor. İthalatımızda ise bu oran çok daha düşük. Karşılıklı ticaretimizde maalesef potansiyelimizin altındayız. Bu süreci terse çevirebilmek, hep birlikte kazanabilmek için TİM olarak yürüttüğümüz çok önemli çalışmalar var.” ​