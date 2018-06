Ekonomi Bakanı Zeybekci: Kur ve faiz atağı geçici

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine destek sağlanması amacıyla düzenlenen Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Türk Eximbankın bu yıl ihracatçılara 46 milyar dolarlık finansman sağlayacağını aktaran Zeybekci, hükümet olarak bu rakamın 50 milyar dolarlara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Zeybekci, ihracatın yüzde 25'ini finanse eden Türk Eximbankın, yüzde 27'lik destek oranına ulaşarak dünyada bir numaralı ihracat kredi bankası olmasını istediklerini dile getirdi.

Hizmet ihracatının önemine işaret eden Zeybekci, "Yıllıklandırılmış hizmet ihracatı, Mart 2017'den geriye doğru 12 aylık 36,5 milyar iken, Mart 2018 itibarıyla 45,5 milyar dolar. Tam 10 milyar dolar fazlamız var. Yıl sonu itibarıyla hedef, 52,5 milyar dolar. Bu rakamın yarısı civarında hizmet ithalatımız var. Hizmet dış satımında yüzde 50 fazla veriyoruz. Hiçbir sektörde böyle bir şey yok. Hizmet ihracatı, bizim önceliklerimizden." diye konuştu.

Zeybekci, dünyanın 5,5 trilyon dolarlık dış ticaret büyüklüğünden yüzde 5 pay almak istediklerine de işaret ederek, Türkiye'nin, kültür, inanç ve eğitim turizmi ile sağlık kapasitesiyle önemli avantajlara sahip olduğunu aktardı.

Piyasalardaki hareketliliğe ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeybekci, "Eximbankın bu protokol kapsamında verdiği yüzde 8'lik maliyet inanılmaz uygun. Tüm rakamların bunun altına inmesi için gayret ediyoruz. Kavga da bu zaten. Bütün istekleri, amaçları 'Türkiye bir zamanlar olduğu gibi 100 liralık verginin 87 lirasını faize ödesin' kavgası. Biz de şu anda yüzde 10'unu ödüyoruz ve bunu da aşağı indirmek istiyoruz. Türkiye, böyle bir ipotek altına girsin, edilgen bir ekonomi olsun isteniyor." ifadesini kullandı.

"Ruslar değil İranlılar birinci"

Zeybekci, ilk 4 aylık rakamlara göre turizmde Rusların değil İranlıların birinci sırada olduğunu bildirerek, Körfez, Ortadoğu ve kültür coğrafyasının birinci olduğunu aktardı. Bakanlığın turizme yurt dışında temsilcilik açma, fuar, satın alma heyetleri ve pazarlama faaliyetleri alanlarında destek sağladığını belirten Zeybekci, bu desteklerin gözden geçirilmesi gerekebileceğini de söyledi. Zeybekci, turizm yatırımcılarının da desteklendiğine işaret ederek, "Turizm yatırımlarını en üst seviyeden desteklemeye başladık. Mersin'de bir bölgeyi bugüne kadar turizme verilmiş en büyük yatırım teşvikleriyle destekliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da da yüksek katma değerli bir alan oluşturulabilir. Van da bu anlamda çok önemli. Van'da belirleyeceğimiz bir alanı proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle destekleriz. Burası bizim için kalkınmayla, büyümeyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya nüfusunun hızla yaşlandığına da dikkati çeken Zeybekci, dünyada yaşlı bakım hizmetiyle ilgili açık bulunduğunu söyledi.

Zeybekci, dünyada "yaşlı turizmi" diye devasa bir ekonomi olduğunu aktararak, "Bu, hiç değerlendirmediğimiz bir alan. Hükümet olarak bu alandaki yatırımları da en üst seviyeden desteklemek gibi bir kararlılığımız var. Bununla ilgili eğitim hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Yaşlı bakım turizmi kalıcı, gelip gidici değil. Sezonluğuna göre farklı yerlerde iki üç ayrı yerde kurulacak merkezlerle on binlerce yaşlı bakım turistini Türkiye'de ağırlayabiliriz. Bu alanda gelen her turist belki 3-4 bin dolar harcayacak. İnanılmaz bir istihdam alanı da yaratacak." dedi.

"Ne yaptığımızı iyi biliyoruz"

Zeybekci, geçen yıl 7,4'lük büyüme elde edildiğini ve 11 Haziran'da açıklanacak 2018 ilk çeyrek büyümesinin de yüzde 7,5 civarında olacağını söyledi. 2018'de büyüme trendinin devam edeceğini bildiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi ile pozitif olan, dünyanın yakından takip ettiği bir ülkede böyle bir kur, faiz atağını yaşamamız Türk ekonomisine haksızlıktır. Bunun geçici olduğunu söylememe gerek yok. Makro ekonomik sonuçlarımıza baktığımızda bunların hepsi tam anlamıyla gelip geçicidir. Hükümetimiz bununla ilgili gerekli her türlü adımı atacaktır, ilgili kurumlarımız gereken her tür adımı atacaktır. Enflasyonla mücadeleyi asla bırakmıyoruz, vazgeçmiyoruz ve bununla ilgili yapılması gereken her şeye karar verilmiş durumda. Ekonomi Bakanlığı olarak gıda fiyatlarının enflasyona katkısını minimize etmek için arzı artırıcı tedbirlerle ilgili teşvik ve desteklerimiz hazır. Bir kısmını Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettik ve devam ediyor bütün bunlar. Ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz."

TÜRSAB üyelerine de seslenen Zeybekci, "Siz işinize bakın, dünya kazan siz kepçe, koşturacaksınız, sektörümüzü ileri götüreceksiniz. Biz zaten arkanızdayız, sizinle beraberiz. 300 milyon liralık destek bir bitsin, bir 300 milyon daha veririz, hiç önemli değil." dedi.