Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye bilgiyi ve tasarımı üreten bir ülke olmalı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası kapsamında yapılan Design Turkey 2017 Endüstriyel Tasarım Ödülleri törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Zeybekci, TİM'in TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığı döneminde tasarım ve inovasyon ekosistemini canlandıran pek çok etkinliği hayata geçirdiğini belirterek, ihracatçıların yapılan tüm faydalı çalışmaların farkında olduğunu söyledi.

"Madalya ilk 3'e veriliyor"

Türkiye'nin büyümesiyle 3. çeyrekte gerek OECD gerekse G20 ülkeleri arasında birinci olacağını söyleyen Zeybekci, "Dördüncü çeyrekle beraber yıl sonu itibarıyla dünyada ilk 2'de veya 3'te olacak olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu kadar kabına sığmayan ülkenin ihtiyacı olan tek bir şey vardır. Artık tüketim alışkanlıklarını belirleyen, dağıtım ve tüketim kanallarına hakim olan bir ülke olmalı Türkiye." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelinen noktada fason üretim merkezi olmak istemediğini ifade eden Zeybekci, "Artık böyle devam edemeyiz. O maraton ve uzun mesafe yarışları gibi herkes yarışı bitiriyor ama madalya ilk 3'e veriliyor. O yüzden bilgiyi, tasarımı satın alan değil, üreten bir ülke olmalıyız." diye konuştu.

"Tasarıma para harcamaktan çekinmeyin"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de tasarımın küresel ticarette artan önemine dikkati çekerek, "Tasarıma para harcamaktan çekinmeyin." dedi.

Geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenen Tasarım Haftası'na 24 bin tasarım tutkununun katıldığını ifade eden Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Birliklerimiz 25 yıldır 200’ün üzerinde tasarım yarışması düzenledi. Burada da finalistlerin tasarımlarını sergiliyoruz. Tasarım alanında istihdam edilenler için ve tasarım merkezi açan firmalar için muazzam devlet destekleri var.

Biz de bunları anlatıp, ihracatçılara tasarım merkezleri açabilmeleri için danışmanlık masraflarını TİM olarak veriyoruz. Son 1 yılda 66 ihracatçımız bizim vasıtamızla tasarım merkezi açtı ya da başvuruda bulundu."