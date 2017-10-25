Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bugün itibarıyla ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı
Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'Bugün itibarıyla ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı. Yıl bazında yüzde 11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız.'
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