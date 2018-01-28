Ekonomi etkilenmez
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye İstişare Toplantıları kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla Mersin’de ‘Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye’ konulu program düzenledi.
Toplantıda konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini belirterek, bu operasyonun ekonomiyi etkilemeyeceğini söyledi. Kaan “Suriye topraklarında ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nı iş dünyası olarak desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Operasyonun ülkemiz ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağına dair eleştiriler son derece mesnetsiz” dedi.
Bakan Elvan ise “Her türlü terör unsurunu temizlemek, Türkiye’ye, milletimize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Şeffaf bir mücadele yürütüyoruz. Bazıları gibi ikili oynamadan, terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele için de örnek bir tavırdır” dedi. Elvan konuşmasında Akdeniz’in demiryoluyla Karadeniz’e bağlanacağını da söyledi.
‘Afrin kaçkını’ bu kez ekonomiye saldırdı
Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) şimdi de ekonomiye dönük algı operasyonuna başladı. TMMOB’a bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), hazırladığı raporla Türkiye’de sanayiinin 2018 yılına ‘cari açık ile kamu açığından’ oluşan ‘çifte açık gerilimi’ ile girdiğini iddia etti. Raporda ‘2017´de sıcak para ağırlıklı dış borçlanma ve bütçeye büyük açıklar verdiren devlet teşviklerinin büyümenin ana payandaları olduğunun’ altı çizilerek, bu tür büyümenin ‘arka yüzündeki bedellerin 2018´de ödetilmeye başlanacağına’ dikkat çekildi ve ‘OHAL´in ekonomi üstündeki negatif etkileri” vurgulandı. TSK, 20 Ocak Cumartesi 17.00’de Afrin’den terör örgütlerini temizlemek ve Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen bir operasyona başlamıştı. Akabinde Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları bir toplantı yaparak Türk askerine desteklerini açıklamış ancak o STK’ların arasında Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yer almamıştı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da yaptığı açıklamada “Türkiye’nin sınır güvenliği bahane ediliyor. Bize göre bu bir bahane” demişti.
Bozdağ’dan TTB ve TMMOB’a:Türk ismini kullanmayın
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimlerinin bugüne kadar terör örgütlerinin saldırı ve katliamları hakkında en ufak bir eleştiri bile yapmadığını ve zora düştüklerinde terör örgütlerine destek verdiklerini söyledi. Bekir Bozdağ, şunları kaydetti: “İnsan hakları ve barış kavramları, artık bu yönetimlerin terör seviciliğini örtemez hale gelmiştir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabip, mühendis ve mimarları ve çıkarlarını mı, yoksa terör örgütleri ve çıkarlarını mı temsil ediyorlar? Bu haliyle Türk Tabipleri Birliği yönetimi, Türk tabiplerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve adlarında ‘Türk’ ismini kullanamazlar.”
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