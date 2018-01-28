Ekonomi etkilenmez

‘Afrin kaçkını’ bu kez ekonomiye saldırdı

Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) şimdi de ekonomiye dönük algı operasyonuna başladı. TMMOB’a bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), hazırladığı raporla Türkiye’de sanayiinin 2018 yılına ‘cari açık ile kamu açığından’ oluşan ‘çifte açık gerilimi’ ile girdiğini iddia etti. Raporda ‘2017´de sıcak para ağırlıklı dış borçlanma ve bütçeye büyük açıklar verdiren devlet teşviklerinin büyümenin ana payandaları olduğunun’ altı çizilerek, bu tür büyümenin ‘arka yüzündeki bedellerin 2018´de ödetilmeye başlanacağına’ dikkat çekildi ve ‘OHAL´in ekonomi üstündeki negatif etkileri” vurgulandı. TSK, 20 Ocak Cumartesi 17.00’de Afrin’den terör örgütlerini temizlemek ve Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen bir operasyona başlamıştı. Akabinde Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları bir toplantı yaparak Türk askerine desteklerini açıklamış ancak o STK’ların arasında Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yer almamıştı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da yaptığı açıklamada “Türkiye’nin sınır güvenliği bahane ediliyor. Bize göre bu bir bahane” demişti.

Bozdağ’dan TTB ve TMMOB’a:Türk ismini kullanmayın

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimlerinin bugüne kadar terör örgütlerinin saldırı ve katliamları hakkında en ufak bir eleştiri bile yapmadığını ve zora düştüklerinde terör örgütlerine destek verdiklerini söyledi. Bekir Bozdağ, şunları kaydetti: “İnsan hakları ve barış kavramları, artık bu yönetimlerin terör seviciliğini örtemez hale gelmiştir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabip, mühendis ve mimarları ve çıkarlarını mı, yoksa terör örgütleri ve çıkarlarını mı temsil ediyorlar? Bu haliyle Türk Tabipleri Birliği yönetimi, Türk tabiplerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve adlarında ‘Türk’ ismini kullanamazlar.”