Ekonomi gazeteciliği rehber olacak

ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği, zorlu bir yılın geride kaldığını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti: “2016, dünya genelinde ticaretin yavaşladığı, büyüme rakamlarının düştüğü bir yıl oldu. Türkiye ekonomisini bu gelişmelerden bağımsız değerlendirmek elbette mümkün değil. Sanayiciler ve ihracatçılar olarak, yıl genelinde birçok olumsuzlukla mücadele ettik. İhracatçılarımız buna karşın gayretli bir çalışma içerisinde oldu. Üretmeye, çalışmaya devam ettik, edeceğiz. Geçmişte daha zor sınavlardan da geçtik ve üstesinden gelmeyi başardık. Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruduğumuz sürece her türlü zorluğu atlatarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Her şeye rağmen moralleri bozmadan, ülkemizin geleceğine olan inancımızla yolumuza devam etmemiz gerekiyor.”

DÜNYAYA ÖRNEK

Geceye katılan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da “Rahmetli babam döneminden beri bu alandaki çok kıymetli dostların içindeyim. Gazetelerde neredeyse birkaç santimlik ekonomi haberleri okuyabiliyorken, bugün çok şükür Türkiyemizde sayfalar dolusu ve dünyaya örnek olan bir ekonomi gazeteciliği gerçeği var. Hem kendi sektörleri hem de ülke ve dünyadaki sıkıntılara rağmen işlerini severek ve saygı duyarak yapan, bu işi bu noktaya getiren değerli dostları canı gönülden kutluyorum” dedi. Ekonomi gazeteciliğinin gelecek yıllarda da Türkiye ekonomisine rehberlik edecek kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade eden Bahçıvan, 2017’nin huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.

STAR GAZETESİ’NE PLAKET

Gecede konuşmaların ardından ekonomi gazeteciliğinin kurumsallaşması ve kalıcı hale gelmesine katkı sunan yayın yönetmenlerine plaket takdim edildi. Etkinlikte, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’a plaketi TİM Yönetim Kurulu Üye si Murat Akyüz (sağda) tarafından verildi. EGD Yılbaşı Buluşması’nda, bu yıl hayatını kaybeden işadamları da unutulmadı. 2016 ylında vefat eden işadamlarından Mustafa Koç, İshak Alaton, İbrahim Bodur ve Mecit Bahçıvan adına vefa plaketi verildi.