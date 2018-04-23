Ekonomi tetikçilerinin planı ellerinde patladı

Millete kumpas kuranların, ekonomi üzerinden kaos planı ellerinde patladı. Erken seçim kararı alınmadan hemen önce sosyal medya üzerinden harekete geçenler, manipülasyonlarla halkın moral değerlerini çökertmek için ekonomi üzerinden saldırı başlatmışlardı. “Emekli maaşları yatmayacak, bankalar iflas edecek, servet vergisi gelecek, büyük bir borç yükü var” gibi dayanaksız bilgilerle ekonomide güven ortamını sarsmak için harekete geçen tetikçiler ekonomik verileri, profesör unvanlı sahte kişilere yorumlatıyor, ‘Esnaf kan ağlıyor’, ‘Maaşlar eridi’ gibi başlıklarla haberler yapıyordu.

BANKALARA ÇAMUR ATTILAR

Sosyal medya tetikçilerinin paylaştığı haberlerin ekonominin gerçekleriyle uyuşmadığını belirten ekonomistler, tetikçilerin ‘bankalar güvenli değil, peynir tenekesi bulun’ şeklinde paylaşımlarda bulunarak suç işlediğine dikkat çekiyorlar. Ekonomistler, bankaların bugün hiç olmadığı kadar sağlam olduğunu, sermaye yeterliliği rasyosunun yüzde 16.7 ile yasal sınırın oldukça üstünde olduğunu belirtiyor. Kredilerde takibe dönüşüm oranının da yüzde 2.89 ile en düşük seviyede olduğunu söyleyen ekonomistlerin dikkat çektiği bir diğer gerçek ise kamunun borç yükü konusu oldu.

Verilere göre 2002’de yüzde 78 olan kamunun borç yükünün GSMH’ye oranı yüzde 28’e kadar düştü. Türkiye elde ettiği bu oranla öncü ekonomiler arasında en iyi durumda bulunuyor. Almanya’da kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 68.3 olurken, bu rakam Fransa’da yüzde 96, İngiltere’de yüzde 89.3 ve İspanya’da yüzde 99.4 seviyesinde. Türkiye bütçe açığında da yüzde 2’nin altını yakalayarak G7 ortalaması olan yüzde 3.5’in altında bulunuyor. Kişi başına geliri 15 yılda iki kat artıran, hiper enflasyonu yüzde 10’lara çekmeyi başaran Türkiye, gelişmiş ülkelerle gelir farkını da hızla kapatmaya başladı.

AMAÇLARI KARMAŞA

Ekonomistlere göre yaşanan bu iyileşmeleri hiçe sayıp mesnetsiz iddiaları gündeme taşıyan sosyal medya tetikçileri, ihanet çeteleriyle bir olup milleti birbirine düşürmeyi de amaçlıyordu. CHP’nin bir süredir erken seçim çağrısı da bu yüzdendi. Ancak onların bu Türkiye karşıtı planları bir anda bozuldu. Ekonomistlere göre 24 Haziran tarihinin ekonomi için ne kadar isabetli karar olduğu da ortaya çıktı. Çünkü seçim kararının hemen ardından borsa yükselişe geçti, dolar düştü. Yabancı yatırımcı piyasalara geri dönmeye başladı. Millete kumpas kuranların boş durmayacaklarını belirten ekonomistlere göre bunu kökten bertaraf etmek için şimdi tek yol var: Sandığa gidip oy vererek 24 Haziran’da ‘istikrar’ı pekiştirmek.