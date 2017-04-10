Ekonomide evet baharı

15 Temmuz sonrası zora düşenlere ikinci yapılandırma geliyor. Başbakan Yıldırım’ın duyurduğu uygulama ile 7.2 milyon kişi devlete olan borcunu yapılandırabilecek. Uygulama, Meclis açılır açılmaz devreye girecek.

Vergi ve prim borçlarına ikinci yapılandırma geliyor. Geçen yıl yapılan ve Haziran 2016’ya kadar olan borçları kapsayan yeniden yapılandırma 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zora giren işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. 7.2 milyon kişiyi ilgilendiren müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım katıldığı bir TV programında açıkladı. Yıldırım esnaf için bugüne kadar çok şey yaptıklarını, primleri ertelediklerini, borçları yeniden yapılandırdıklarını hatırlattı.

MECLİS AÇILINCA DEVREDE

Yıldırım “2016 Haziran’dan öncekiler yeniden yapılandı. Şimdi 2016 Haziran sonundan sonra darbeye rastlayan zamanlarda, darbe girişiminden sonra işleri kötüye gidenleri için bir imkan daha getiriyoruz. Meclis açılınca bunlar için de ödeme zorluğuna düşen esnafımız için, işverenlerimiz için prim ve sigorta primi ve verginin yeniden yapılandırmasına gideceğiz” dedi. Yıldırım’ın verdiği müjdenin detaylarını ise Maliye Bakanı Naci Ağbal duyurdu.

Uygulamanın bütün işletmeleri ve vergi mükelleflerini ilgilendirdiğini belirten Ağbal “En son yapmış olduğumuz Yeniden Yapılandırma Kanunu 2016 Haziran ayına kadar olan vergi ve prim borçlarını kapsıyordu. Halbuki o tarihten sonra temmuz ayında alçak bir darbe girişimi yaşandı. Ekonomide bir miktar yavaşlama oldu. Bu da mükelleflerimizin özellikle 2016’nın ikinci yarısında vergi ve prim ödeme kabiliyetlerini bir miktar aşağıya çekti. Bu yüzden ekonomiye bu yolla da destek olmak amacıyla yeniden yapılandırma süresini 2016 Haziran’ından 2017 Mart ayı sonuna çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili de Sayın Başbakanımıza çalışmalarımızı, konuyla ilgili talepleri arz ettik. Kendisinin talimatlarıyla kanun tasarısını arkadaşlarımız hafta sonu hazırladılar, inşallah hızlı bir şekilde onu da Meclis’e göndereceğiz” dedi. Ağbal, uygulamanın 7.2 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini de açıkladı. Ağbal “2016 Temmuz’undan 2017 Mart’ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz” dedi.

EKONOMİ CANLANIYOR

Maliye Bakanlığı olarak her zaman esnafın yanında olmaya özel bir gayret gösterdiklerine dikkati çeken Ağbal, ekonominin canlanması için son dönemde ardı ardına çok sayıda karar aldıklarını, vergi indirimleri yaptıklarını ve bunların hepsinin de ne kadar doğru ve isabetli olduğunu, ortaya çıkan gelişmelerden çok net bir şekilde gördüklerini söyledi.