Ekonomide evet baharı
Ekonomide güçlü büyüme sinyalleri artarken, üretim ve istihdamı artıracak vergi indirimleri ekime kadar uzatıldı. Referandum öncesi ‘evet’i gören yabancılar borsayı zirveye taşıdı.
ÜÇ AYDA 760 BİN KİŞİ İŞ BULDU
Tüm algı operasyonları ve dış kaynaklı saldırılara rağmen Türk ekonomisi, referanduma güçlü giriyor. Hükümetin 15 Temmuz’dan sonra aldığı tedbirler meyvesini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘1 yılda 2 milyon kişiye iş’ sloganıyla başlatılan istihdam seferberliğinde ilk üç ayda 760 bin kişi iş buldu.
SIFIRCILAR PEŞ PEŞE ÇARK ETTİ
Bir olumlu sinyal de sanayi üretiminden geldi. Şubat’ta yüzde 1 artan üretim rakamlarının Mart’ta çok daha güçlü geleceği belirtiliyor. Türkiye’nin geçen yıl yüzde 2.9 büyüdüğünü gören Moody’s büyüme tahminlerini yükseltmek zorunda kaldı. Yabancı devler Goldman Sachs ve JPMorgan Chase de 2017 tahminlerini yükseltmişti.
7.2 milyon vergi ve prim borçlusuna ikinci şans
15 Temmuz sonrası zora düşenlere ikinci yapılandırma geliyor. Başbakan Yıldırım’ın duyurduğu uygulama ile 7.2 milyon kişi devlete olan borcunu yapılandırabilecek. Uygulama, Meclis açılır açılmaz devreye girecek.
Vergi ve prim borçlarına ikinci yapılandırma geliyor. Geçen yıl yapılan ve Haziran 2016’ya kadar olan borçları kapsayan yeniden yapılandırma 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zora giren işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. 7.2 milyon kişiyi ilgilendiren müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım katıldığı bir TV programında açıkladı. Yıldırım esnaf için bugüne kadar çok şey yaptıklarını, primleri ertelediklerini, borçları yeniden yapılandırdıklarını hatırlattı.
MECLİS AÇILINCA DEVREDE
Yıldırım “2016 Haziran’dan öncekiler yeniden yapılandı. Şimdi 2016 Haziran sonundan sonra darbeye rastlayan zamanlarda, darbe girişiminden sonra işleri kötüye gidenleri için bir imkan daha getiriyoruz. Meclis açılınca bunlar için de ödeme zorluğuna düşen esnafımız için, işverenlerimiz için prim ve sigorta primi ve verginin yeniden yapılandırmasına gideceğiz” dedi. Yıldırım’ın verdiği müjdenin detaylarını ise Maliye Bakanı Naci Ağbal duyurdu.
Uygulamanın bütün işletmeleri ve vergi mükelleflerini ilgilendirdiğini belirten Ağbal “En son yapmış olduğumuz Yeniden Yapılandırma Kanunu 2016 Haziran ayına kadar olan vergi ve prim borçlarını kapsıyordu. Halbuki o tarihten sonra temmuz ayında alçak bir darbe girişimi yaşandı. Ekonomide bir miktar yavaşlama oldu. Bu da mükelleflerimizin özellikle 2016’nın ikinci yarısında vergi ve prim ödeme kabiliyetlerini bir miktar aşağıya çekti. Bu yüzden ekonomiye bu yolla da destek olmak amacıyla yeniden yapılandırma süresini 2016 Haziran’ından 2017 Mart ayı sonuna çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili de Sayın Başbakanımıza çalışmalarımızı, konuyla ilgili talepleri arz ettik. Kendisinin talimatlarıyla kanun tasarısını arkadaşlarımız hafta sonu hazırladılar, inşallah hızlı bir şekilde onu da Meclis’e göndereceğiz” dedi. Ağbal, uygulamanın 7.2 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini de açıkladı. Ağbal “2016 Temmuz’undan 2017 Mart’ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz” dedi.
EKONOMİ CANLANIYOR
Maliye Bakanlığı olarak her zaman esnafın yanında olmaya özel bir gayret gösterdiklerine dikkati çeken Ağbal, ekonominin canlanması için son dönemde ardı ardına çok sayıda karar aldıklarını, vergi indirimleri yaptıklarını ve bunların hepsinin de ne kadar doğru ve isabetli olduğunu, ortaya çıkan gelişmelerden çok net bir şekilde gördüklerini söyledi.
Başvuru kuralları aynen geçerli
Yeniden yapılandırmada uygulama geçen yılki ile aynı olacak. Peşin ödeme indirimi yeniden geçerli olacak. Yapılandırmaya başvuranların borçları yeniden hesaplanacak. Ana paranın tahsilinden vazgeçilmeyecek. Ama gecikme zammı ve faizi silinirken; bunların yerine yurtiçi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. Böylece borç azalacak. Peşin ödemede borcun yarısı silinecek. 36 aya varan taksit imkanı da aynen geçerli olacak.
Mobilya ve beyaz eşyada ekime kadar indirim fırsatı
Üretime, istihdama katkı yapan ve vatandaşı sevindiren mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimi eylül sonuna kadar uzatıldı. Konut alım satımındaki KDV indiriminin eylül sonuna kadar devam ettiğini hatırlatan Başbakan
Yıldırım, mobilya ve beyaz eşyadaki uygulamanın da eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Hükümet, üretime, istihdama büyük katkı yapan, vatandaşı sevindiren mobilya ve beyaz eşyada ay sonunda sona erecek ÖTV ve KDV indirimine ‘devam’ kararı aldı. Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir TV programında mobilyadaki KDV indirimi ve bazı beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde ÖTV’nin sıfırlanması uygulamasını eylül sonuna kadar uzattıklarını duyurdu. Yıldırım piyasayı canlandırmak için konutta, mobilyada, beyaz eşyada KDV indirimi yaptıklarını hatırlatarak “Konut alım satımındaki KDV indirimi eylül sonuna kadar devam ediyor. Ancak beyaz eşya ve mobilyada nisan sonuna kadar yapmıştık. Şimdi onu da, mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimini de eylül sonuna kadar uzatıyoruz” dedi. Beyaz eşyada 3 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de çıkan Bakanlar Kurulu kararıyla buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makinaları, klimalar, ütü, saç kurutması, küçük ev aletleri, elektrikli süpürgeler, ısıtıcılar gibi ürünlerde yüzde 6.7 olan vergi sıfırlanmıştı. Ayrıca mobilyalarda da yüzde 18 olarak alınan KDV yüzde 8’e düşürülmüştü. 30 Nisan tarihinde sona erecek bu karar öncesi bir Bakanlar Kurulu kararı daha çıkacak ve vergi indirimleri ekim başına kadar uzatılacak. Hem beyaz eşya hem de mobilya sektörü bir süredir vergi indirimlerinin devamı isteniyordu.
CANLILIĞA NEDEN OLDU
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Binali Yıldırım’ın geniş kitleleri ilgilendiren önemli müjdeler verdiğini belirterek, “Maliye Bakanlığı olarak bir süredir bu konuları çalışıyoruz, öncelikle mobilyada ve beyaz eşyada bir ÖTV ve KDV indirimi vardı ve 30 Nisan tarihinde de bu indirimin süresi doluyordu. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki hem beyaz eşyada hem de mobilyada yapılan bu indirim piyasalarda önemli bir canlılığı da beraberinde getirdi, esnafın yüzü güldü, mal satanlar sevindi, vatandaş da gerçekten bu indirim kampanyasına büyük bir rağbet gösterdi ve satışlarda da önemli artışlar oldu” diye konuştu. Hem mobilyacı esnafının hem beyaz eşya satıcılarının indirimin uzatılması yönünde sürekli şekilde kendilerinden talepte bulunduğunu vurgulayan Ağbal, şunları söyledi: “Bakanlık olarak bu konuda gerekli çalışmaları, değerlendirmeleri yaptık ve sayın Başbakanımıza da bu konuyu arz ettim, bugüne kadar kaydedilen gelişmeleri, piyasada oluşan olumlu havayı kaydettikten sonra sayın Başbakanımızın talimatları çerçevesinde Maliye Bakanlığı olarak şimdi kararnameyi hazırlıyoruz. 30 Nisan’da dolan süreyi konut sektöründe KDV indirimini 30 Eylül tarihine kadar yapıyorduk şimdi mobilya ve beyaz eşyada da indirimi 30 Nisan tarihinden 30 Eylül tarihine erteliyoruz. İnşallah hem mobilya sektöründe hem beyaz eşya sektöründe önümüzdeki aylarda da piyasanın canlanması için önemli bir imkan olacak.”
VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ 800 MİLYON LİRA
Maliye Bakanı Ağbal, ÖTV ve KDV indirimlerinin vergi gelirlerine etkisiyle ilgili şunları söyledi: “Üç aylık sürede bu yapmış olduğumuz ÖTV ve KDV indirimlerinin bize net maliyeti 350 milyon lira civarındaydı yani Özel Tüketim Vergisi’nden vazgeçtik, Katma Değer Vergisi’nden vazgeçtik ama piyasada bir miktar canlılık oluşunca tabii ki satışlar artınca tabii ki ilave vergi geliri de tahsis ettik. Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre bunun vergi gelirlerine net olarak toplam 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki mobilya, beyaz eşya ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor. Biz vergi yoluyla bu anlamda önemli bir katkı sağlamış oluyoruz.”
SEKTÖRLERDE BÜYÜK SEVİNÇ
İstihdam ve satışlar artar
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Milyonlarca esnafı ve tüketiciyi sevindiren haber geldi. Başbakan Binali Yıldırım, esnafa vergi borçlarının yapılandırılacağı müjdesi verirken, beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimi kampanyasının eylül sonuna kadar uzatılacağına ilişkin açıklama sevinçle karşılandı. Piyasalara ayrı bir canlılık getirecek.
- Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç: KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatılması harika oldu. Sektör son yıllarda ötelenmiş alımlarla iç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre en az yüzde 30 büyür. Sektör, yıl sonuna kadar KDV indirimi sayesinde artan satışlarla 50 bin yeni istihdam sözü vermişti. KDV indiriminin başladığı şubat ayından beri 15 bin istihdam yarattık. Bu rakamın yıl sonuna kadar 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz.
- Mobilya Sanayici ve işadamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu: KDV indiriminin uzatılmasıyla satışlarda artış bekliyoruz. Hatta indirim kalıcı olursa satışlarda yüzde 25’lik bir artış söz konusu olacak.
- Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın: KDV’nin düşmesiyle mobilya satışlarında zaman zaman yüzde 100’e varan artışlar yaşandı. Düzenleme sayesinde sektördeki kayıt dışı pazarı da daraldı. Satışların yıl sonunda 2016’ya göre yüzde 40 ila yüzde 50 oranında artmasını bekliyoruz.
- Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler: Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ÖTV indiriminin eylül sonuna kadar uzatılacak olmasına ilişkin haberi, beyaz eşya sektörü üreticileri olarak bizleri oldukça sevindirdi. İndirimi, sadece fiyatlarda düşüş olarak değil, tüm ekosistemi etkileyen bir gelişme olarak görmek gerekiyor. Arka planda yan sanayicilerimiz, bayilerimiz, servislerimiz olan 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam var. Sektör olarak 2017 yılından duyduğumuz endişe kaybolmuş, Türkiye’de üretilen beyaz eşyanın uluslararası arenada rekabetini artırma ve ihracatımıza hız verme olanağı önümüze çıkmıştır.
Büyüme sıfırcı hocaya çark ettirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin bu yıl ve 2018’e ilişkin büyüme tahminlerini yükseltmesinde, 2016 büyüme rakamı etkili oldu. Moody’s’den yapılan açıklamada, “Ekonomide yavaşlamaya rağmen veriler beklediğimizden güçlü gerçekleşti. 4’üncü çeyrek GSYH büyümesinin harcamalar analizi, hanehalkı harcamasındaki düşüşün tersine çevrilmesindeki çabanın başarılı olduğunu gösteriyor” denildi. Açıklamada, geçen yıl Türkiye’nin büyüme hızının azalmasının temel nedenlerinin daha çok yapısal olduğu, bölgedeki yerel ve jeostratejik gerilimlerin de etkisinin hissedildiği belirtildi. Moody’s, 18 Mart’ta Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan negatif, 24 Eylül’de ise yatırım yapılabilir seviyedeki notu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmişti. Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından yabancı devler de Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yukarı çekmişlerdi. Goldman Sachs’tan yapılan açıklamada, Türkiye’nin geçen yıl yüzde 2.9 büyüyerek beklentileri geride bıraktığını, buna göre 2017’ye dair büyüme beklentilerinin de yüzde 1.8’den yüzde 2.3’e çıkarıldığı bildirilmişti. ABD’li yatırım bankası JPMorgan Chase de 2017 büyüme tahminini yüzde 1.8’den yüzde 2.6’ya çıkardığını duyurmuştu. Analistler yapılan yukarı yönlü ayarlamalara rağmen 2017 büyüme tahminlerinin halen Türkiye ekonomisinin potansiyeline göre düşük seviyelerde kaldığını belirtiyorlar.
16 MAYIS’TA ZİRVE
Öte yandan Moody’s, 16 Mayıs’ta Londra’da, Türkiye’nin ekonomik görünümünün de ele alınacağı Gelişen Piyasalar Zirvesi düzenleyeceğini duyurdu. Zirvede ‘İzlenmesi Gereken 8 Gelişen Piyasa’ başlıklı sunumda Çin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Türkiye ekonomileri ele alınacak.
Referandumdan sonra reformlar hızlanacak Türkiye’nin önü açılacak
Başbakan Yardımcısı Şimşek “Referandum sonrası reform programı hızlanacak. Türkiye’nin uzun vadeli görünümü muazzam bir şekilde pozitife dönecek, önü açılacak” dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandumdan sonra reform programının hızlanacağını söyledi. Bir TV kanalın canlı yayına katılan Şimşek “17 Nisan sonrasında güçlü bir ‘evet’le referandum belirsizliği ortadan kalkacak. Türkiye’nin uzun vadeli görünümü muazzam şekilde pozitife dönecek. Reform programı hızlanacak. Bu reform programıyla birlikte Türkiye’nin şoklara karşı hem direnci artacak hem Türkiye tekrar yüzde 6’lık yüksek büyüme patikasına oturacak. Olumsuz, geçici, arzulamadığımız bir yavaşlama, işsizlikte ve enflasyonda yükseliş var, doğru. Bu sorunların farkındayız. Gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz. İnanıyorum ki 17 Nisan’da ‘evet’ çıkarsa Türkiye’nin önü açılacak, ekonomi tekrar hızlı ve kalıcı bir çıkışa geçecek” dedi. Şubat ayına dair sanayi üretim endeksi hakkında konuşan Şimşek, sanayinin çok önemli bir bileşen olduğunu söyledi. İç ve dış talebin sanayiyi etkileyen faktörler arasında yer aldığını belirten Şimşek, şunları söyledi:
BELİRSİZLİK AZALIR
“İhracatta toparlanma devam ediyor. İç talep, belirsizlik nedeniyle daha ılımlı gidiyor. 17 Nisan sabahı güçlü bir ‹evet› Türkiye’nin önünü açar. Ekonomide belirsizlik azalır. Türkiye›nin 10 yıllar boyunca hatta 100 yıl boyunca öngörülebilirliği artar. 94 yılda 65 hükümet... Türkiye’nin başına gelebilecek en büyük felaket budur. Niye? Çünkü 17 ayda bir hükümet değişmiş. Dolayısıyla buna kalıcı bir çözüm sağlamak, milletin doğrudan doğruya 5 yıllığına hükümetin başını, yani cumhurbaşkanını seçmesi ve hükümetin beşer yıllık icraat yapabilmesinin önünün açılması yapabileceğimiz en büyük yapısal reformdur.” Küresel krizin toparlanmaya başlayıp, başlamadığına ilişkin soruya Şimşek, bu yıl toparlanmanın bir miktar ivme kazandığını söyledi.
Piyasalar 16 Nisan’ı güçlü şekilde satın alıyor
Referandum öncesi çıkışa geçen piyasalarda borsa yüzde 3.10 arttı, dolar düşüşe geçti. Uluslararası finans kuruluşlarının anket yaptırdıklarını söyleyen Bakan Zeybekci “16 Nisan güçlü bir şekilde alınmaya başlandı” dedi.
16 Nisan Referandum haftasına piyasalar hızlı başladı. Referandumdan ‘evet’ çıkacağını gören özellikle yabancı yatırımcıların piyasaya girdiğini belirten uzmanlar, borsada dün yüzde 3.10 yükseliş yaşandığına dikkat çekti. Rusya-ABD gerginliğiyle geçen hafta yükselen dolar da haftaya düşüşle başlayarak 3.7240 liraya geriledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de partisinin Denizli İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, piyasalardaki yükselişle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen hafta döviz kuru ve ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Zeybekci, şöyle konuştu:
GÜÇLÜ RAĞBET GÖRECEK
“Gerek Borsa İstanbul gerekse Hazine kağıtları alanlarda Türk kağıtlarına güçlü bir rağbet olduğunu göreceğiz, demiştim. Bu geçen haftanın başından itibaren başladı. Hafta sonuna doğru yoğunlaştı, bu hafta çok daha yoğunlaşacağını göreceğiz. Türkiye, her alanda rağbet görmeye başlayacak. Çünkü sebebi de şu... Uluslararası finans kuruluşlarının tamamı referandumla ilgili çok güçlü anketler yaptırdılar, yaptırıyorlar. Bu hafta sonu itibarıyla da bu anketlerin tüm sonuçlarını aldılar. Geçen haftadan başlayan o süreç bu haftada da net olarak pozitif yönde devam edecek. Kurla ilgili de Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında değeriyle ilgili pozitif gelişmelerin bu hafta yaşanması muhtemel. Böyle bir beklentimiz var.”
Bakan Zeybekci “Piyasalar artık 16 Nisan’ı güçlü bir şekilde satın almaya başladılar ve devam edecek, o yönde gelişmeler olacak” dedi.
Borsa gözünü zirveye dikti
Yabancı yatırımcıların 16 Nisan sonrasına yönelik beklentileri satın aldığı piyasalarda Borsa İstanbul dün yüzde 3.10 değer kazanarak, son 2 yılın zirvesi olan kritik direnç bölgesine geldi. Moody’s’in Türkiye’nin büyüme tahminlerini yukarı çekmesi, BofA’nın Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesi ve bazı sektörlerde vergi indiriminin uzatılmasının ardından ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler de eklenince borsada hızlı yükseliş yaşandı. Noor CM Menkul Değerler Satış Müdürü Mert Yılmaz, yatırımcıların hafta sonu gerçekleştirilecek referandumdan ‘evet’ çıkacağı beklentisini de fiyatlamaya başlamış olabileceklerini dile getirerek, yabancı alımı olduğunu kaydetti.
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