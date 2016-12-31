Ekonomide gündem Gümrük Birliği ve TL ile ticaret

Temmuz darbe girişimi, küresel ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle 2016 yılı hareketli geçerken, 2017 yılına ekonomideki gelişmeler damga vuracak. Türkiye ekonomisi için yeni yılda en belirleyici unsurlar Gümrük Birliği anlaşmasının revizyonu, Türk Lirası ile ticaretin artırılması olacak. İran başta olmak üzere Tercihli Ticaret Anlaşmaları’nın (TTA) kapsamının genişletilmesi ve yenilerinin imzalanmasının yanı sıra Körfez ülkeleri başta olmak üzere yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) imzalanması yeni yılda ön plana çıkacak.

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine yönelik Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki görüşmeler için 4 farklı senaryo hazırlandı. Hem Türkiye hem de AB ‘full paket’ olarak adlandırılan ikinci senaryoya ağırlık veriyor. Full paketin içerisinde kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörünün yanı sıra Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı anlaşmalara taraf olması ve karar alma mekanizmalarında yer alması bulunuyor. Türkiye süreçte 2017 yılında önemli bir noktaya gelmek istiyor. İlk çeyrekte Avrupa Komisyonu’na Konsey’den istediği yetkinin verilmesi planlanıyor.

TL İLE TİCARET GENİŞLİYOR

Türkiye yeni yıldan itibaren doların ateşini düşürmek amacıyla İran ve Rusya ile yaptığı TL üzerinden ticarete yeni ülkeleri de ekleyecek. Çin ve Güney Kore gibi ülkeler ile de 2017 yılında TL ile ticaretin artırılması planlanıyor. Y eni yılda bu kapsamda ilk adım enerji sektöründe atılacak. Süreç ilk olarak BOTAŞ ile başlayacak. Sonrasında diğer alanlara da yayılacak. Yeni dönemde bütün ticaretlerde belirli oranda ruble belirli oranda ise Türk Lirası kullanılacak. Türkiye her yıl Rusya’dan önemli miktarda enerji ithalatı gerçekleştiriyor. 2015 yılında bu ülkeden 8 milyar 174 milyon dolarlık petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbon ithalatı gerçekleştirildi.

İRAN İLE TERCİHLİ TİCARETTE 400 ÜRÜN

Türkiye ile İran arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hedefi için süreç hız kazanıyor. İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında yer alan 265 ürünün sayısı 400’e çıkıyor. Listenin 2017 yılında 400 olarak yenileneceği belirtiliyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE SERBEST TİCARET

Türkiye 2017 yılında ticaretini artırmak amacıyla çok sayıda ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapacak. Çok sayıda Körfez ülkesi ile STA yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçmesine yönelik görüşmeler sürüyor.

250 MİLYAR LİRALIK KREDİ HACMİ

Nakit sıkıntısını rahatlatmak, işlerini genişletmelerini sağlamak hatta istihdamı artırmak için Hazine kefaleti getirmek suretiyle Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturulacak. Ağırlıklı olarak KOBİ’ler yararlanacak. Küçük işletmeler esnaf orta ölçekli işletmeler yararlanacak. İhracat kredilerinde teminat yüzde 100, KOBİ’lerde yüzde 90, ticari kredilerde ise yüzde 85 uygulanacak.

ESNAFA İŞSİZLİK MAAŞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen çalışmalar sonunda Ahilik Sigortası Fonu Kanun Tasarısı taslağı hazırlandı. Mevcut İşsizlik Sigortası Fonu’na benzer bir sistemin kurulması esasına dayanan taslağa göre, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, noterler, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları da bu düzenlemeden yararlanabilecek. Esnaf ve sanatkarlar faaliyetini bırakmaları ve iflas kararı alarak sigortalılığını sonlandırmaları durumunda işsizlik maaşı almak için başvuru yapabilecek.

500 BİN VATANDAŞA İŞGÜCÜ PROGRAMI

2017 yılında mesleki eğitim programlarını toplam özel sektörde 500 bin vatandaş İŞKUR’un aktif işgücü programlarından yararlandırılacak. 100 binde toplum yararına çalışma programına devam edilecek. Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri teşkil edecek. İstihdam programı katma değeri yüksek olan orta ve ileri teknolojilerde uygulanacak.

YABANCILARA TURKUAZ KART

Nitelikli işgücü ve yabancı şirketleri Türkiye’ye çekmeyi hedefleyen Turkuaz Kart’ın 2017 yılından itibaren başlaması planlanıyor. Turkuaz Kart ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecek. Geçiş süresi içinde kart sahibi yabancının faaliyetlerinin ve taahhütlerinin izlenmesi için bir uzman görevlendirilecek. Görevlendirilen uzman tarafından 12 aylık dönemler halinde izleme raporu hazırlanacak. Üç yılın sonunda 30 gün içerisinde yabancının durumu olumlu ise süresiz kart verilecek. Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirmesinde puanlama sistemi de büyük önem taşıyor.

TRAFİK SİGORTASI UCUZLAYACAK

Yeni yılda Hazine Müsteşarlığı 16,5 milyon taşıt sahibinin beklediği trafik sigortasındaki indirimi gerçekleştirebilmek için çalışma yürütecek. Trafik sigortasının belirlenmesinde rol oynayan tüm kesimler bir araya gelip maliyetlerin düşürülmesi için yeni bir yol haritası belirlenecek. Zorunlu trafik sigortası primlerinin daha düşük olması için tüm kesimlerin öneri ve tavsiyeleri masaya yatırılacak. Alınacak tedbirlerle komisyon oranlarının indirilmesi, daha az kaza olması, tamir ve tedavi masraflarının düşürülmesi hedefleniyor.

KAMU’YA 2017’DE 60 BİN YENİ PERSONEL

Kalkınma ve yatırımları temel alan 2017 bütçesine göre yeni yılda kamuya farklı kanal ve sektörlerden toplam 60 binin üzerinde personel alımı yapılacak. 2017 tasarruf yılı olacak. Önceliği olmayan harcamalar yeni bina araba alma vesaire gereksiz masraflar yapılmayacak. Fuzuli yere seyahatlerden kaçınılacak.