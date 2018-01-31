Ekonomide güven 5 ayın zirvesinde
Ekonomik güven endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 95.3 değerinden 104.9’e yükseldi. Böylece endekste Ağustos 2017’deki 106.4’lük zirveden sonra en yüksek rakama ulaşıldı.
TUİK verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ocakta tüketici güven endeksi 72.3, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 110.9, hizmet sektörü güven endeksi 102, perakende ticaret sektörü güven endeksi 106,2 ve inşaat sektörü güven endeksi 87 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksinin 100´den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100´den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.