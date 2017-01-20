Gedikli: Ekonomide savunma değil hücum dönemi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, ekonomide savunma değil, hücum dönemine geçildiğine dikkat çekerek “Bu ekonomide de milli seferberlik demektir. Yatırım ve ihracatta bölgedeki ülkelere yönelik ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önemli” dedi.
- Ercan Baysal
Dolardaki yükselişe karşı ekonomi yönetimi TL’yi koruma altına alırken, yurt dışı kaynaklı sabotajı önleyecek yeni tedbirler devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, ekonomide savunma değil hücum dönemine geçildiğine dikkat çekerek “Bu ekonomide de milli seferberlik demektir. Yatırım ve ihracatta bölgedeki ülkelere yönelik ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önemli. Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği görüşmeleri yapılıyor. ABD ile Trump döneminde ilişkiler hızlanacak. Büyüme stratejimiz yatırım ve ihracat dayalı olduğu için faizlerin düşmesi de önemli” dedi. Finans kuruluşları tarafından reel sektöre yönelik kredilendirme yapıldığını ifade eden Gedikli, bankaların hepsinin yakından takip edildiğini söyledi. Bankaların odak noktasında olduğunun altını çizen Gedikli, uygulama sürecinin önemli olduğunu kaydetti.
KURLARDA OYUN
Star’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, dövizin bozdurulmasına yönelik çağrıların önemli olduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası faizin dışında alternatif yöntemler sergiliyor. Diğer kurumlarda uyguluyor” dedi. Türkiye ekonomisine yönelik yurt içi ve yurt dışından yapılan operasyonları değerlendiren Gedikli, “Bunların yaptıkları şey şu; kurları dalgalandırmak. Bazı tipler var ‘yabancılar yapmıyor’ diye örtmeye çalışıyorlar. Operasyonun yapılması önemli. Kimi kandırıyorsunuz. Kurları dalgalandırarak insanların kararlarını geciktirmek istiyorlar. Algı operasyonu” diye konuştu.
PPK 24 OCAK’TA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü ekonomi zirvesini toplamıştı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile birlikte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılmıştı. Toplantıda döviz kur sorununun kurumsal tedbirlerle çözülebileceği ifade edildi. Öte yandan Merkez Bankası, 2017 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 24 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda faiz kararının yanı sıra yeni yıla ilişkin faiz politikalarının yol haritası da netleşmiş olacak.
Ekonomi yönetiminin masasında neler var?
- Bankaların döviz hareketliliğinin mercek altına alınması.
- Cari açığı artıran ürünlere ilave gümrük vergisi getirilmesi.
- Enerji ithalatı yerine yerli üretimin teşvik edilmesi.
- Reel sektörü rahatlatacak yeni finans destek paketlerinin hayata geçirilmesi.
- Merkez Bankası ve diğer kurumların elindeki tüm enstrümanları kullanması.
- Açık pozisyona karşı risk ağırlığı uygulaması.
- Yabancı para borçlarının hedge edilmesinin teşvik edilmesi.
- Ekonomiyi şoklara karşı dayanıklı kılacak yeni adımlar atılması.
- Milli parayla ticaretin artırılması.
- Döviz ihtiyacı olmayan şirketlere elinde döviz tutmaması gerektiğinin anlatılması.
BDDK: DOLARDAKİ HAREKET SPEKÜLATİF
Star’a konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, dolardaki hareketliliğin yurt dışı ağırlıklı olduğunu belirterek “Bankalar kendi döviz riskini taşımıyor. Reel sektörün kur riski olan firmalar var. Çoğunluğu büyük kurumsal firmalar. Onlar da kendilerini hedge ediyorlar. Yaşananlar spekülatif hareketler” dedi. Kurlardaki hareketlilikte derin hacim olmadığına dikkat çeken Akben, Türk bankalarının kur riskine karşı korunaklı olduğunu söyledi. Bankacılık sisteminin kredi hacminin tamamının döviz olmadığını dile getiren Akben “Döviz geliri olmayan firmalara karşı zaten döviz kredisini kullandırmıyorlar. Bankalar da bu riski yönetiyor” diye konuştu.
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