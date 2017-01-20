Gedikli: Ekonomide savunma değil hücum dönemi

Dolardaki yükselişe karşı ekonomi yönetimi TL’yi koruma altına alırken, yurt dışı kaynaklı sabotajı önleyecek yeni tedbirler devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, ekonomide savunma değil hücum dönemine geçildiğine dikkat çekerek “Bu ekonomide de milli seferberlik demektir. Yatırım ve ihracatta bölgedeki ülkelere yönelik ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önemli. Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği görüşmeleri yapılıyor. ABD ile Trump döneminde ilişkiler hızlanacak. Büyüme stratejimiz yatırım ve ihracat dayalı olduğu için faizlerin düşmesi de önemli” dedi. Finans kuruluşları tarafından reel sektöre yönelik kredilendirme yapıldığını ifade eden Gedikli, bankaların hepsinin yakından takip edildiğini söyledi. Bankaların odak noktasında olduğunun altını çizen Gedikli, uygulama sürecinin önemli olduğunu kaydetti.

KURLARDA OYUN

Star’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, dövizin bozdurulmasına yönelik çağrıların önemli olduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası faizin dışında alternatif yöntemler sergiliyor. Diğer kurumlarda uyguluyor” dedi. Türkiye ekonomisine yönelik yurt içi ve yurt dışından yapılan operasyonları değerlendiren Gedikli, “Bunların yaptıkları şey şu; kurları dalgalandırmak. Bazı tipler var ‘yabancılar yapmıyor’ diye örtmeye çalışıyorlar. Operasyonun yapılması önemli. Kimi kandırıyorsunuz. Kurları dalgalandırarak insanların kararlarını geciktirmek istiyorlar. Algı operasyonu” diye konuştu.

PPK 24 OCAK’TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü ekonomi zirvesini toplamıştı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile birlikte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılmıştı. Toplantıda döviz kur sorununun kurumsal tedbirlerle çözülebileceği ifade edildi. Öte yandan Merkez Bankası, 2017 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 24 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda faiz kararının yanı sıra yeni yıla ilişkin faiz politikalarının yol haritası da netleşmiş olacak.