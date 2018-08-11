Ekonomide dört dörtlük yol haritası

Türkiye ekonomisi yeni bir büyüme planına geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı bu plan ile; yerli üretim ve tüketimin artırılması, ithalatın azaltılarak, üretim ekonomisine geçilmesi planlanıyor. Ayrıca Türk Lirası’na yeniden güven kazandırılması, kamu kurum ve kuruluşlarında tasarrufun artırılması, mali disiplin ve güçlü vergi politikalarına geçilmesi de, büyüme planının sacayaklarını oluşturuyor. Türkiye’nin dış kaynaklı operasyonlara daha dirençli durabilmesi adına ‘güçlü bir ekonomiye’ sahip olması gerektiğini söyleyen ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme planını yaptığı sunumla iş dünyası ve kamuoyuna duyurdu.

Albayrak Yeni Ekonomi Modeli’nin 4 sacayağı üzerine oturtacaklarını söyledi. Albayrak, bu 4 sacayağının “Ekonomik dengeleme, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, daha adaletli paylaşım ve nitelikli insan gücü ve güçlü toplum” olarak sıraladı.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Bunlardan ilkinin ‘ekonomik dengeleme’ olduğunu belirten Albayrak şunları söyledi: “Birinci adım ekonomik dengelenme süreci. Tüketim kaynakları hakikaten cari harcama kaynaklı büyüme yerine önümüzdeki yıllarda çok daha etkin bir şekilde süreci yöneteceğimiz, ekonomide dengelenme süreci yaşayacağız. Bu alandaki adımların atılmasıyla birlikte özellikle bahsettiğimiz temel prensipler ve güçlü temellerle yola çıktığımız bu süreç ile birlikte 2018-19 yılında Türkiye birinci fazı bitirip, sürdürülebilir istikrarlı büyüme dediğimiz ikinci faza geçecek. 3’üncü ayağında daha adaletli paylaşım dönemi hedefleniyor. Çok daha sıkı bir Maliye Bakanlığı göreceğiz. Enflasyon ve cari açık ile mücadele sürecek. İş ve yatırım ortamının cazibesini artıracak çok önemli bir 1.5 yıl olacak. Kamuda borçlanmalardaki kaynak çeşitliliği sağlanacak. Yeni bir süreç olacak. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak tasarruf ve verimliliği sağlayacağız. Başladık ve ebunu yılsonunda göreceksiniz. Sürdürülebilir ekonomi için artı bir dediğimiz nitelikli insan gücü ve güçlü toplum fazını 4’üncü bölümde ortaya koyacağız.”

İŞ DÜNYASI TAM KADRO