Ekonomide dört dörtlük yol haritası
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Modeli’ni 4 sacayağı üzerine oturttuklarını söyledi. Albayrak, ‘ekonomide dengeleme’, ‘istikrarlı büyüme’, ‘adaletli paylaşım’ ve ‘güçlü toplum’ başlıklarıyla Türkiye’nin ekonomide istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine gireceğini belirtti.
Türkiye ekonomisi yeni bir büyüme planına geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı bu plan ile; yerli üretim ve tüketimin artırılması, ithalatın azaltılarak, üretim ekonomisine geçilmesi planlanıyor. Ayrıca Türk Lirası’na yeniden güven kazandırılması, kamu kurum ve kuruluşlarında tasarrufun artırılması, mali disiplin ve güçlü vergi politikalarına geçilmesi de, büyüme planının sacayaklarını oluşturuyor. Türkiye’nin dış kaynaklı operasyonlara daha dirençli durabilmesi adına ‘güçlü bir ekonomiye’ sahip olması gerektiğini söyleyen ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme planını yaptığı sunumla iş dünyası ve kamuoyuna duyurdu.
Albayrak Yeni Ekonomi Modeli’nin 4 sacayağı üzerine oturtacaklarını söyledi. Albayrak, bu 4 sacayağının “Ekonomik dengeleme, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, daha adaletli paylaşım ve nitelikli insan gücü ve güçlü toplum” olarak sıraladı.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Bunlardan ilkinin ‘ekonomik dengeleme’ olduğunu belirten Albayrak şunları söyledi: “Birinci adım ekonomik dengelenme süreci. Tüketim kaynakları hakikaten cari harcama kaynaklı büyüme yerine önümüzdeki yıllarda çok daha etkin bir şekilde süreci yöneteceğimiz, ekonomide dengelenme süreci yaşayacağız. Bu alandaki adımların atılmasıyla birlikte özellikle bahsettiğimiz temel prensipler ve güçlü temellerle yola çıktığımız bu süreç ile birlikte 2018-19 yılında Türkiye birinci fazı bitirip, sürdürülebilir istikrarlı büyüme dediğimiz ikinci faza geçecek. 3’üncü ayağında daha adaletli paylaşım dönemi hedefleniyor. Çok daha sıkı bir Maliye Bakanlığı göreceğiz. Enflasyon ve cari açık ile mücadele sürecek. İş ve yatırım ortamının cazibesini artıracak çok önemli bir 1.5 yıl olacak. Kamuda borçlanmalardaki kaynak çeşitliliği sağlanacak. Yeni bir süreç olacak. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak tasarruf ve verimliliği sağlayacağız. Başladık ve ebunu yılsonunda göreceksiniz. Sürdürülebilir ekonomi için artı bir dediğimiz nitelikli insan gücü ve güçlü toplum fazını 4’üncü bölümde ortaya koyacağız.”
İŞ DÜNYASI TAM KADRO
Yeni Ekonomi Yaklaşımı toplantısına aralarında Sabancı Holding YKB Güler Sabancı, Akbank YKB Suzan Sabancı, Shell Türkiye CEO’su Ahmet Erdem, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Akbank genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, üst düzey yöneticileri, Anadolu Grubu YKB Tuncay Özilhan, Borsa Başkanı Himmet Karadağ, Doğuş Holding YKB Ferit Şahenk, Vakıfbank GM,
Acıbadem Grubu YKB Mehmet Ali Aydınlar, Doğan Holding YK Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çalık Holding YKB Ahmet Çalık, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Akfen Holding YK Üyesi Pelin Akın, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir işadamı Grubu katıldı.
GÜÇLÜ LİRA VE BAĞIMSIZ MERKEZ BANKASI
Albayrak yeni dönemde ‘Güçlü Merkez Bankası’ vurgusu yaparak şunları söyledi: “Tüm piyasa paydaşlarıyla reel ekonomi, finansal ekonomi tüm paydaşlarla daha etkili iletişimi ortaya koymanız lazım. Kalıcı ve güçlü bir yapı noktasında bunlar olmazsa olmaz. Değişime ayak uydurmak olmazsa olmaz olacak. Değişimden neyi kastediyoruz. Bu noktada baktığımızda piyasa ile güvenin sağlanmasından sonra diğer noktaya geçiyoruz. Gerçekçi politikaların seçilmesi öncelikli olacak. Olması gereken politikalar üzerinde bu sürecin temelinden bahsedeceğiz. Sizin bu iletişim ve uzlaşmacı politikaların seçilmesi ile ilgili adımları attığınızda spekülasyonların ekonomimize etkisini göreceğiz. Çok daha etkin bir süreç ortaya koyacağız. Türk Liramızın güveninin artırılması. Etkileri güçlü ve etkin bir şekilde yöneteceğiz. Gelişmekte olan piyasalar üzerinde etkin bir süreç ortaya koyduk. Önemli olan para politikalarının tam bağımsızlığını sağlamak. Tüm bu çerçeveye baktığımızda Merkez Bankası’nın bağımsızlığı çok kritik.”
TRUMP’TAN DOLAR OPERASYONU İTİRAFI
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yönelik skandal paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek, çelik ve alüminyum için gümrük verilerini vergileri iki katına çıkardığını duyurdu. Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, TTL’nin dolar karşısında hızla düştüğünü ifade ederek, “Alüminyumda bu oran yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil” ifadelerini kullandı. Trump daha önce yaptığı açıklamada yalnızca çelikte yüzde 25 ek vergi olacağını açıklamıştı. Trump’ın bu paylaşımının içine ‘Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil’ lafını da eklemesi, Türkiye’ye dolar üzerinde bir operasyon yapıldığını da kanıtladı.
ÜST LİG İÇİN DEĞİŞİM ŞART
Yeni modelde değişimi hedef aldıklarını söyleyen Albayrak “Türkiye bir üst lige çıkmak zorundaysa bazı şeyleri değiştirmesi lazım. Peki bunun yanında ne olması lazım. Güçlü bir refleks ve stratejik altyapıya sahip olması lazım. Her gün yeni dinamiklerin şekillendiği bir süreçten bahsediyoruz” dedi. Albayrak, şöyle konuştu: “Bir taraftan ABD bir taraftan Çin sabahtan akşama yeni kararlar açıklıyorlar. Bir diğer adım güçlü temelleri olacak. Berat Albayrak bugün olsa da olmasa da dizayn ettiğimiz sistemin sürdürülebilir olacak. Birçok ülkenin yaşadığı sistemsel problemlerin başında sürdürülebilirlik sorunu geliyor. Sürdürülebilir olacak. Sonda tekrar altını çizeceğim, katılımcı olacak. Hedefe ilerlerken 81 milyon katılımcı olacak. Eğitim, sektörel gelir düzeyi ne olursa olsun. Stratejik bir akılla yaklaşmaktan geçecek. Bunları ortaya koyarken prensiplerimiz olması gerekiyor. Mevcut tablo makro göstergeler dikkate alındığında makul bir süreç değil. Güçlü prensipler üzerinden oturtulmuş bir sistem üzerinden ilerlediğimizde savrulmadan yoluna devam edecek.”Küresel gelişmeler ne olursa olsun ekonomimizi güçlü temeller üzerine işleyecek sistem olacak.”
CİDDİ BİR DİSİPLİNLE HAYATA GEÇİRİLECEK
Kayıtdışı ile mücadelenin Yeni Ekonomi Modeli’nin olmazsa olmazları arasında yer aldığını ifade eden Albayrak “Performansa dayalı ekiplerle yoğun bir çalışma yapacağız. Türkiye bambaşka bir noktaya gelecek. Sonra yeni bir başarı hikayesi, destek mekanizmasıyla bu nitelikli insan gücü ve güçlü toplum politikası ile taçlandıracağız. Ciddi bir disiplinle hayata geçirilecek. Üreten ekonominin her alanına katkı sağlayan STK’lar, stratejik adımlarla bu hedefi daha üst noktaya taşıyacağız” dedi. Yatırım harcamalarını ‘ülkeye faydalı mı’ sorusu altında değerlendireceklerini de söyleyen Albayrak “Hangi kamu harcaması olursa olsun yatırımı bu modelin belirlediği kriterlere göre yapacağız. Özellikle yapılacak yatırım ya da harcamanın teknolojik ürün üretimin katma değer açısından durumuna bakacağız, ihracatı artırıyor mu buna bakacağız. Cari açığın düşmesine bir katkısı var mı? Yatırım ve harcamaları etkin bir şekilde yöneteceğiz” diye konuştu.
Şimdi milletimiz için çalışma zamanı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz. Orta ve uzun dönemde dönüşümün ana hatlarının ortaya konması ekonomimiz üzerindeki belirsizlikleri ve riskleri azaltacaktır. Orta Vadeli Programın açıklanmasıyla çok daha net bir resmin çıkmasını bekliyoruz. Modelin temelinde yer alan; daha çok tasarruf, daha çok üretim ve daha çok ihracat ile şu anki pek çok yapısal soruna çözüm getirilmesi amaçlanıyor. Zaman, ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanı.”
Yeni plan ile aydınlık gelecek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Albayrak’ın açıkladığı ekonomik perspektif, Türk milletinin sağlam ve kararlı duruşunu ortaya koymuştur. Açıklanan modelde daha adil bir vergi sistemi, kamuda maliyet dönüşümü, bugüne kadar olmamış bir tasarruf, yeni bir finansal regülasyon otoritesi gibi hedefleri isabetli buluyoruz. Döviz kuru üzerinden Türk ekonomisini çökertmek isteyenlerin bu kez karşısında Türk iş dünyasını ve Türk milletini bulacak. İş dünyası olarak yeni açıklanan model, bizi umutlandırmış, son günlerde yaşanan sıkıntıların sonrasında aydınlık bir geleceğin olduğunu göstermiştir.”
Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: “Yeni Ekonomi Modeli nihai hedefler noktasında yaraları sarabilecek çerçevede ele alınmış. Hedefler gayet net. Önemli olan bizi bu hedefe götürecek çalışmaları yerine getirebilmekte. Biz inanıyoruz ki, kim ne derse desin, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, sıkı ve uyumlu bir süreç ile tüm dengeleri yerine oturtabilecek güçteyiz. Gün; azmetmek, daha çok çalışmak ve üretmek günüdür.”
Elimizi taşın altına koymaya hazırız
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Hızla yükselen dola karşı harekete geçiyoruz. TİM, yükselen döviz kurları nedeniyle zor duruma düşme riski ile karşı karşıya kalabilecek ihracatçı firmalar için TİM ve bağlı birliklerin elinde bulunan fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde biz de bu spekülatif harekete karşı elimizi taşın altına koyuyoruz.”
Bağımsız Merkez önemli bir vurgu
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından “Ekonomide Yeni Yaklaşım” toplantısında yapılan açıklamalar, ekonomimizin genel beklentileri açısından uzun vadeli, sabır gerektiren bir içerik sunuyor. Özellikle Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik söylem ile bütçe disiplini noktasındaki kararlılık vurgularını önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cari açık ile mücadeleye öncelik verilecek olması ve kamunun örnek olacağı mesajı da önemli.”
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