Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta 2,5 artış kaydetti

Ekonomik güven endeksi, Ağustos'ta geçen aya göre yüzde 2,5 artarak 103,4'ten 106'ya yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.  Buna göre, ekonomik güven endeksi ağustosta temmuza göre yüzde 2,5 artışla 103,4 değerinden 106'ya çıktı. Ekonomik güven endeksindeki yükselişi reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlar sağladı.
 
Ağustosta reel kesim güven endeksi 110,2, hizmet sektörü güven endeksi 105,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 108,5 değerlerine yükseldi.
 
Temmuzdaki 85,5 değerinden ağustosta 88,3 değerine yükselen inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3'lük yükselişle en fazla artış kaydeden endeks olurken, azalış gözlenen tek endeks 71,1'e inen tüketici güven endeksi oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA