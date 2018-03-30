Ekonomik operasyonları bu yıl da bozacağız

İhracatçıya, üreticiye, sanayiciye her türlü desteği hükümet olarak sağladıklarını söyleyen Erdoğan “İhracatımız geçtiğimiz yıl 157 milyar doları aşarak rekor kırdı. Geçen haftalarda savunma sanayi firmalarımız yurt dışında katıldıkları tek bir fuarda 800 milyon dolarlık sipariş aldılar. Hükümetimiz yeni bir paketin çalışması içinde. Üreten, çalışan, istihdam oluşturan, projesi olan herkesin yanındadır” diye konuştu.

DÖVİZİ ÖCÜ GİBİ GÖSTERENLER VAR

Döviz kuru ile ilgili yapılan algı operasyonlarına da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü bir haber vereyim, üzülmesinler, Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranı ile üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları bir kez daha bozacak haberiniz olsun. Yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgileri giderek artıyor. Biz sermaye söz konusu olduğunda, yatırımcı, girişimci söz konusu olduğunda yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Çünkü ülkemizin büyümek için yatırıma, yatırım için de yatırımcıya ihtiyacı var. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size her zaman açıktır. Aynı şekilde kendi iş dünyamıza da destek sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan, yatırım ortamını iyileştirmek için çıkartılan kanun bu doğrultuda atılmış bir adımdır, devamı da gelecek. Ülkemizdeki girişimcilerimizin küresel çapta söz sahibi olmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

‘BİR İNSAN KENDİ AYAĞINA SIKAR MI?’

Türkiye aleyhine estirilen olumsuz havalardan bahseden Erdoğan, “Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemiz aleyhinde nasıl yayın yaptığını, Türkiye’ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler sarf ettiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntıda olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını duymak bizi üzmüştür. Biz yüzde 7 yüzde 7.5’i konuşuyoruz, hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyor, onlar yetmiyor mu, bize ne oluyor. Kriz söylemlerine, onca yalana rağmen elde ettiğimiz bu büyüme oranı tüm milletimize moral vermiştir. Moral üstünlük Türkiye’de, milletimizde, bizde. Şimdi bize düşen görev hem içini doldurmak hem de ambalajı en güzel şekilde yapmak. Zaten siyasetçi de budur” diye konuştu.