Ekonomimiz dirençli

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Ekonomi Basanı Başarı Ödülleri, önceki gece sahiplerini buldu. Törende konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk ekonomisinin gücüne vurgu yaparak “Ekonomimiz anlık sarsıntılara karşı dirençli ve kırılganlıklar azaldı. Bu durum önümüzdeki dönemde de sürecek” dedi. Kaan, Türkiye ekonomisinin 2017’nin son çeyreğinde yüzde 7.3, yılın tamamında ise yüzde 7.4 büyüdüğünü ve bu performansıyla G-20 ülkeleri içerisinde birinci sırada yer aldığını söyledi.

Sanayi sektörünün katma değerinin 2017 genelinde yüzde 9.2 artış kaydetmesinin, Türkiye ekonomisinde sanayinin çarklarının hızlı bir şekilde dönmeye devam ettiğini gösterdiğini belirten Kaan, 2018’in ilk çeyreğini 53.6 puan ortalamasıyla kapatan MÜSİAD SAMEKS’in bu döneme ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ettiğini dile getirdi.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Kaan, Türkiye’nin küresel ölçekte güvenli ve gelişmiş bir ülke olma iddiasını sürdürmesi için, milli teknoloji kazanma ve teknolojiye dayalı sanayileşme konusunda yeni bir sıçrama yapması gerektiğini vurguladı. Kaan, sanayiciler olarak nitelikli iş gücünü sağlamakta zorlandıklarını da aktardı.

Yılın ekonomi haberlerinin ödüllendirildiği gecede seçimi yapan jüri üyelerine de plaket verildi.