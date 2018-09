‘Ekonominin kan emicisi stokçular’

Palandöken, birçok ürün ve gıdada stokçuluk yapanların ekonomiye zarar verdiğini ifade etti. “Ekonomimizin en büyük kan emicileri, artık neredeyse her üründe stok yapan stokçulardır” değerlendirmesinde bulunan Palandöken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bu konudaki denetimlerin artırılacağı yönündeki açıklamasını desteklediklerini belirtti. Palandöken, şunları kaydetti: “Stokçular her dalgalanmada olduğu gibi yine krizi fırsata çevirmeye çalışıyor.İlaçtan buğdaya kadar her türlü üründe stok yaparak o ürünün fiyatının yükselmesine neden oluyorlar. Dolayısıyla ekonomik anlamda vatandaşın üzerinde de bir baskı ve gerilim yaşanıyor. Bu duruma engel olmak için Ticaret Bakanı’mız denetimlerin artırılacağını açıkladı. Bu tedbirin caydırıcı olmasını ve stokçuların bir an önce azalmasını umuyoruz.”